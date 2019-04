Dzielnicowy – warto go poznać Data publikacji 03.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Z pewnością warto znać swojego dzielnicowego. W województwie łódzkim jest 470 dzielnicowych gotowych służyć pomocą i radą mieszkańcom podległego im rejonu. Gdzie znaleźć swojego dzielnicowego i jak się z nim skontaktować? Wystarczy sprawdzić zakładkę „Twój dzielnicowy” na stronie internetowej właściwej miejscowo komendy lub zapytać dyżurnego terenowej jednostki policji.

Policjant dzielnicowy niezmiennie kojarzy się z lokalną społecznością i rozwiązywaniem problemów. Ten funkcjonariusz jest łącznikiem policji ze społeczeństwem nazywany policjantem pierwszego kontaktu. Każdy z 470 dzielnicowych łódzkiego garnizonu policji ma przypisany rejon służbowy. To zazwyczaj kilkanaście ulic lub wsi, które dzielnicowy odwiedza regularnie podczas realizacji swoich zadań służbowych. A tych nie brakuje. Dzielnicowi patrolują wyznaczony rejon reagując na wszelkie sytuacje. Ponadto zbierają informacje o przestępczości, doręczają korespondencję urzędową, przeprowadzają wywiady środowiskowe na zlecenie różnych instytucji, przesłuchują świadków, monitorują przejawy patologii, kontrolują placówki handlowe i miejsca zagrożone przestępczością.

Jednak przede wszystkim dzielnicowi spotykają się z mieszkańcami. Są to zarówno spotkania indywidualne, jak i grupowe w siedzibach rad osiedli, rad sołeckich, w remizach strażackich czy kościołach. Służą pomocą, rozwiązują konflikty sąsiedzkie i rodzinne, informują o procedurach administracyjnych i karnych. Spośród wszystkich policjantów to właśnie dzielnicowi cieszą się największą sympatią i zaufaniem społeczeństwa. Dlatego na stronach internetowych jednostek policji można znaleźć nie tylko stopień, imię i nazwisko dzielnicowego, lecz również numery telefonu komórkowego i stacjonarnego oraz wykaz ulic lub miejscowości z jego rejonu. Każdy, kto ma jakiś problem, może zwrócić się do dzielnicowego. Jeśli sprawa nie leży w kompetencji policji, dzielnicowy pokieruje zainteresowanego do właściwego podmiotu.

Wielu dzielnicowych osobiście angażuje się w sprawy mieszkańców. Organizują pomoc dla potrzebujących, uczestniczą w imprezach charytatywnych, pomagają zorganizować opiekę dla dzieci lub osób nieporadnych. Wielokrotnie dzielnicowi pomagają załatwić różne sprawy urzędowe osobom, które z racji swojej sytuacji nie umieją lub nie mogą tego zrobić same. Przykłady takiej pomocy możemy poznać śledząc kilkunastoletnią tradycję ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Laureatem ubiegłorocznej edycji został sierż. szt. Artur Fraszka – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim (Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, woj. łódzkie), który pomógł mieszkance Konstantynowa Łódzkiego, dotkniętej przemocą domową.

Oprócz tego tropią i zatrzymują przestępców jak np. dzielnicowi z Posterunku Policji w Ruścu, którzy 19 marca 2018r ustalili i zatrzymali 25-letniego sprawcę wyrębu i kradzieży drzewa z lasu.

Aby lepiej poznać pracę dzielnicowych z województwa łódzkiego, zapraszamy na stronę:

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/wolnytekst/10166,Dzielnicowy-blizej-nas.html