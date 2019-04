Fałszywy policjant wynajął kuriera. Oszukana kobieta odzyskała 26 tysięcy złotych Data publikacji 03.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Strzelec Krajeńskich prowadzą sprawę usiłowania dwóch oszustw do jakich doszło 1 kwietnia br. na terenie miasta. Ofiarą jednego z nich jest kobieta, która uwierzyła w historię oszusta i przekazując mu prawie 26 tysięcy złotych. W tym przypadku przestępcy działali nieco inaczej. Pieniędzy nie odbierał jeden z nich, a przypadkowo wynajęty kurier. Ta historia ma szczęśliwe zakończenie, bo dzięki czujności mężczyzny, który miał odebrać przesyłkę, oszukana kobieta odzyskała pieniądze.

O metodach przestępców podszywających się pod fałszywych policjantów, czy wnuczków powiedziano już wiele. Pomimo to wiele osób daje wiarę w historię przedstawione przez oszustów i przekazuje im pieniądze. Są to często wysokie kwoty stanowiące oszczędności całego życia. Tak było w przypadku mieszkanki Strzelec Krajeńskich, która w poniedziałek 1 kwietnia br. odebrała telefon od mężczyzny. Ten podał się za jej syna informując, że miał wypadek i pilnie potrzebuje pomocy. Miała ona polegać na przekazaniu 26 tysięcy złotych. Oszust informował, że po gotówkę zgłoszą się policjanci. W rzeczywistości przestępcy wynajęli przypadkowego kuriera, który niczego nieświadomy miał odebrać pieniądze. Na szczęście mężczyzna wynajęty do odebrania przesyłki, zorientował się, że najprawdopodobniej doszło do przestępstwa i zgłosił się na Policję. Dzięki jego czujności cała kwota wróciła do oszukanej kobiety. Tego samego dnia podobny telefon odebrała jeszcze jedna mieszkanka Strzelec Krajeńskich. W tym przypadku oszuści chcieli wzbogacić się jej kosztem o kwotę 36 tysięcy złotych. Kobieta zorientowała się, że prawdopodobnie chodzi o oszustwo dlatego nie przekazała żadnej sumy.

Przypominamy i przestrzegamy!

Należy być ostrożnym w kontaktach z obcymi osobami, dzwoniącymi pod numer naszego telefonu, lub osobami, które zapraszamy do mieszkania. Zawsze, w przypadku najmniejszych podejrzeń, co do próby popełnienia oszustwa przez osoby odwiedzające nasze mieszkanie czy dom lub dzwoniące na numer naszego telefonu, starajmy się jak najszybciej powiadomić Policję o zaistniałej sytuacji i naszych przypuszczeniach. Dzięki szybkiej reakcji policjanci od razu będą mogli przystąpić do działania. Jeżeli nie mamy pewności co do autentyczności słów osób podających się za pracownika wodociągów, hydraulika, czy policjanta żądajmy okazania dokumentów potwierdzających ich słowa. Dobrym sposobem jest również szukanie potwierdzenia w firmie, czy instytucji, które rzekomo reprezentują. Wystarczy zadzwonić i się upewnić. Pamiętajmy o osobach starszych i samotnych. Uczulmy je, aby były szczególnie ostrożne, a w przypadku najmniejszych wątpliwości informowały bliskich i Policję.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim/kr)