Policjanci Ruchu Drogowego gasili płonący autobus - z pojazdu ewakuowano 8 dzieci Data publikacji 03.04.2019 Policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego lubańskiej komendy ugasili pożar szkolnego autobusu, który odwoził małych pasażerów po zakończonych lekcjach. W sumie z zagrożonego pojazdu ewakuowano 8 dzieci oraz ich opiekunkę. Dzięki czujności funkcjonariuszy oraz szybkiej i zdecydowanej reakcji przejeżdżających kierowców, a także okolicznych mieszkańców nie doszło do tragedii.

Policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu pełniąc służbę w miejscowości Złoty Potok zauważyli na przystanku autobusowym stojący autokar. Spod tylnego prawego koła wydobywał ogień. Funkcjonariusze ruszyli w stronę autobusu. Natychmiast ewakuowano niczego nieświadomych pasażerów, ośmioro dzieci w wieku 9 - 15 lat oraz ich opiekunkę. Policjanci wraz z kierowcą autobusu przystąpili do gaszenia pojazdu. W akcji pomagali także nadjeżdżający kierowcy oraz mieszkaniec miejscowości Złoty Potok. Ponadto na miejsce została skierowana Straż Pożarna, która dogasiła ogień. Na szczęście, pasażerowie oraz kierowca autobusu, w wyniku tego zdarzenia nie odnieśli żadnych obrażeń. Po zakończonej akcji gaszenia pojazdu, dzieci innym autokarem bezpiecznie wróciły do swoich domów. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów oraz świadków zdarzenia nie doszło do tragedii.

(KWP we Wrocławiu/kr)