KWP: Lubelscy policjanci ćwiczyli na Stadionie Arena Lublin Data publikacji 03.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Około 200 lubelskich policjantów wzięło udział w ćwiczeniach jakie odbyły się dzisiaj na Arenie Lublin. Szkolenie zostało zorganizowane przez Oddział Prewencji Policji w Lublinie. Funkcjonariusze przygotowują się do Mistrzostw Świata U-20 Polska 2019, które odbędą się m.in. w naszym mieście.

Dzisiaj odbyły się ćwiczenia na stadionie Arena Lublin, gdzie pod koniec maja i na początku czerwca będą odbywać się mecze w ramach Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata U-20 Polska 2019.

W ćwiczeniach uczestniczyli policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie oraz I Kompanii Nieetatowego Oddziału Prewencji KWP w Lublinie ze stanu osobowego KMP w Lublinie, Chełmie i Zamościu. Szkolenie zostało zorganizowane przez Oddział Prewencji Policji w Lublinie.

Zdajemy sobie sprawę, że skuteczne zabezpieczenie różnego rodzaju imprez masowych, w tym meczy piłkarskich zależy w dużej mierze od szkoleń i umiejętności naszych policjantów. Dlatego też przywiązujemy tak dużą wagę do tego, by ćwiczenia odbyły się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do autentycznych. Stąd obecność policjantów na stadionie Arena Lublin. Choć za zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie trwania imprezy masowej odpowiada organizator, to również my musimy być profesjonalnie przygotowani i gotowi do działań w razie zakłócenia ładu, czy porządku publicznego.

Dzisiaj policjanci trenowali różne warianty sytuacji, do których może dojść na samym obiekcie. Pośród wielu scenariuszy nie zabrakło również takich w których zachodziła konieczność ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Celem takich szkoleń jest podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy, które przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Lubelszczyzny. Podczas takich działań najważniejsza jest perfekcja wykonywanych wariantów taktycznych, zgranie i zaufanie do kolegów.

K.K.