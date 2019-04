Wpadł z pornografią dziecięcą. 37-latek trafił do aresztu Data publikacji 04.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Głubczyc zatrzymali 37-letniego mieszkańca miasta. Posiadał on na swoim komputerze materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sprawa wyszła na jaw dzięki funkcjonariuszom zwalczającym cyberprzestępczość z Krakowa. Zatrzymanemu grozi teraz do 8 lat więzienia.

Jako pierwsi na trop tego przestępczego procederu wpadli policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością z Krakowa. Podejrzewali oni, że jeden z mieszkańców Głubczyc może posiadać i rozpowszechniać materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. Potwierdzeniem tych przypuszczeń zajęli się funkcjonariusze z głubczyckiej komendy. 25 marca br. kryminalni zapukali do mieszkania 37-latka. Podczas przeszukania zabezpieczyli jego komputer i telefon. To właśnie na tych urządzeniach mężczyzna posiadał materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. Jak ustalili policjanci, wszedł w ich posiadanie pod koniec 2018 roku. Zatrzymany 37-latek usłyszał zarzuty posiadania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich. Został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

(KWP w Opolu/kr)