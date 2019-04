Policjanci z Woli i Bemowa odzyskali porsche warte 300.000 złotych oraz nissana o wartości 40.000 złotych Data publikacji 04.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Warte blisko 300.000 złotych porsche pochodzące z najprawdopodobniej przestępstwa zabezpieczyli policjanci z wydziału kryminalnego bemowskiego komisariatu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że samochód miał zostać skradziony z terenu Francji w 2017 roku. Kolejny pojazd odzyskany przez policjantów z wolskiej komendy to nissan o wartości ok. 40.000 zł. W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przywłaszczenie.

Dzięki podjętej pracy operacyjnej policjantów z komisariatu na Bemowie doszło do namierzenia miejsca, gdzie miał stać zaparkowany pojazd marki porsche pochodzący najprawdopodobniej z przestępstwa kradzieży. Do kradzieży pojazdu miało dojść w 2017 roku na terenie Francji. Jego wartość to ok. 300.000 zł.

Okazało się, że w wytypowanym miejscu stał zaparkowany pojazd. Na miejscu grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny, pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Teraz biegły z zakresu mechanoskopii oceni, czy porsche posiada cechy ingerencji w pola numeryczne. Sprawa ma charakter rozwojowy i dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego.

Kolejny pojazd odzyskany przez policjantów z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu z wolskiej komendy to nissan o wartości ok. 40.000 zł. Funkcjonariusze pracowali nad sprawą dotyczącą przywłaszczenia pojazdu. Jego wartość została oszacowana na kwotę ok. 40 tysięcy zł. Z zawiadomienia oraz zgromadzonego materiału na wstępnym etapie wynikało, że mężczyzna miał nie zwrócić pojazdu właścicielowi oraz nie wywiązywał się z zobowiązań finansowych. Nieznane było również miejsce, gdzie miał znajdować się pojazd.

Dochodzieniowcy w tej sprawie zbierali materiał procesowy, a operacyjni prowadzili ustalenia miejsca pobytu podejrzewanego mężczyzny oraz dążyli do odzyskania nissana. Po wykonaniu licznych czynności policjanci wpadli na trop 36-latka, który został zatrzymany i namierzyli miejsce, gdzie znajdował się pojazd. Podejrzany usłyszał zarzut przywłaszczenia, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Odzyskany przez funkcjonariuszy nissan wróci do właściciela.

ms/mb