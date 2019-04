Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany przez złotowskich policjantów Data publikacji 04.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Złotowa zatrzymali poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania mężczyznę, który przez blisko rok ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Od 2018 roku za pranie wpływów pieniężnych z przestępczości, przestępczość komputerową, oszustwo oraz fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi ścigali go niemieccy policjanci. Zatrzymanie było możliwe dzięki ścisłej współpracy policjantów strony polskiej i niemieckiej.

23-latek, który mieszkał na terenie gminy Złotów miał podwójne obywatelstwo, polskie i niemieckie. Za młodym mężczyzną Europejski Nakaz Aresztowania wystawiła niemiecka Prokuratura w Getyndze. Dzięki ścisłej współpracy polskiej i niemieckiej Policji, funkcjonariusze złotowskiej jednostki ustalili aktualne miejsce pobytu poszukiwanego 23-latka. Młody mężczyzna pomimo zmiany wyglądu został rozpoznany przez policjantów i zatrzymany na terenie gminy Złotów. Jak ustalili policjanci Wydziału Kryminalnego, poszukiwany podejrzany jest o liczne oszustwa oraz przestępstwo komputerowe tzw. phishing na terenie Niemiec.

To nie jedyne przestępstwo o jakie śledczy niemieckiej policji podejrzewają 23-latka. Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania mężczyzna trafił wprost do policyjnego aresztu, a następnie zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, która będzie wnioskować o środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W tym czasie zostaną wdrożone kolejne procedury celem przekazania mężczyzny niemieckim organom ścigania.

Europejski Nakaz Aresztowania stosuje się od 2004 r. Zastępuje on długie procedury ekstradycji, które dawniej były stosowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. ENA wydaje się w następstwie przeprowadzenia transgranicznego, uproszczonego postępowania sądowego. Nakaz taki, wydany przez organy sądowe jednego z państw członkowskich, jest ważny na całym terytorium Unii Europejskiej.

Przy okazji przypominamy jak ważna jest ochrona swoich danych haseł i loginów do kont bankowych przed dostaniem się ich w niepowołane ręce.

Phisher zazwyczaj wysyła spam do znacznej liczby potencjalnych ofiar, kierując je na stronę w Internecie, która udaje bank internetowy, a w rzeczywistości przechwytuje wpisywane tam przez ofiary ataku informacje. Typowym sposobem jest informacja o rzekomym zdezaktywowaniu konta i konieczności podania poufnych informacji w celu odzyskania dostępu. Stronę przechwytującą informacje cechuje łudzące podobieństwo do oryginału. W ten sposób przestępcy mogą pozbawić nas wszystkich zgromadzonych na koncie bankowym oszczędności.

(KWP w Poznaniu / kp)