Nielegalne automaty do gier hazardowych zabezpieczone przez krakowskich funkcjonariuszy Data publikacji 04.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wpadli na trop nielegalnego punktu do gier. Do jeszcze niewyposażonego punktu gier hazardowych w powiecie suskim miały zostać dostarczone automaty do gier. Tego samego dnia funkcjonariusze wkroczyli na teren posesji i zabezpieczyli maszyny, w momencie kiedy przyjechały tam transportem i były rozładowywane.

Policjanci ustalili, że automaty te przywieziono z okolic Krakowa. Ustali dokładny adres posesji w powiecie krakowskim, gdzie podczas przeszukania znaleziono siedem kompletnych maszyn do gier hazardowych oraz czterdzieści dziewięć automatów niekompletnych wraz z podzespołami i obudowami.

Zgodnie z art. 107 d § 1 kodeksu karno-skarbowego „Kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada automat do gier, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie".

Ujawnione automaty do gry zostały zabezpieczone i przekazane funkcjonariuszom Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, którzy prowadzić będą dalsze postępowanie w tej sprawie.

(KWP w Krakowie / mw)