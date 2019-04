Oszukiwali przy transporcie węgla Data publikacji 04.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wodzisławskiej komendy od kilku tygodni rozpracowywali grupę osób dokonującą oszustw przy transporcie węgla. W trakcie policyjnych czynności wykorzystano najnowsze technologie m. in. bezzałogowe statki powietrzne, które pozwoliły na rejestrację przestępczego procederu. W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn, wobec których prokurator zastosował dozór policji i poręczenie majątkowe.

Od kilku tygodni policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą pracowali przy sprawie oszustw dokonywanych podczas transportu węgla. Przy realizacji sprawy, mundurowi współpracowali z zarządami poszkodowanych zakładów. W trakcie policyjnych czynności wykorzystano drony, które pozwoliły zarejestrować przestępczy proceder i poznać wszystkie szczegóły nielegalnej działalności. Jak ustalono, w trakcie transportu węgla z kopalni do zakładów koksowniczych dochodziło do mieszania przewożonego węgla, co powodowało obniżenie jego jakości i wartości. Zebrany materiał dowodowy pozwolił zatrzymać trzech mężczyzn, którzy byli zamieszani w oszustwo i przedstawić im zarzuty. Podejrzani to mieszkańcy powiatu rybnickiego w wieku 30, 37 i 38 lat. Wobec zatrzymanych prokurator zastosował dozór policji i poręczenie majątkowe. Grozi im kara do 8 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy i przewidziane są kolejne zatrzymania.

(KWP w Katowicach / mw)