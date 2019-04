Lublin: Miał odebrać paczki z tabletkami ekstazy. Ubiegli go funkcjonariusze Data publikacji 04.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 25-letni mieszkaniec Puław odpowie za przywóz do Polski blisko 1700 sztuk tabletek ekstazy. Po ustaleniu, że mężczyzna otrzyma przesyłki z tabletkami, nadane z Holandii zabezpieczyli paczki oraz zatrzymali 25-latka. Na trop nielegalnego procederu wpadli lubelscy policjanci z komendy miejskiej oraz funkcjonariusze lubelskiej służby celno-skarbowej.

Sprawą zajmowali się policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z KMP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami lubelskiej służby celno-skarbowej. Ustalili, że 25-letni mieszkaniec Puław zajmuje się przywozem do Polski narkotyków. Miał odebrać paczki nadane z Holandii. Ich podejrzenia okazały się słuszne. Wspólnie zabezpieczyli przesyłkę, której był adresatem. Wewnątrz znajdowało się prawie 1700 sztuk tabletek ekstazy.

25-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lublinie, gdzie przedstawiono mu zarzut przywozu znacznej ilości środków odurzających. Za to przestępstwo grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy

AF.