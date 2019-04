Oszuści dzwonią do mieszkańców Gorzowa. Nie wierz w te historie, nie przekazuj pieniędzy Data publikacji 04.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Bez skrupułów dzwonią i, najczęściej starsze osoby, namawiają na przekazanie gotówki. Twierdzą, że są funkcjonariuszami, a w rzeczywistości to oszuści, którzy przedstawiają niewiarygodne historie o zagrożonych oszczędnościach. Dwie osoby w opowieści uwierzyły i straciły 50 tysięcy złotych. Policja przypomina, aby w tych sytuacjach być czujnym. Rozmawiajmy zwłaszcza z osobami starszymi, jak zachować się w podobnej sytuacji.

Policja nie prosi o przelew pieniędzy na „bezpieczne konta”, o ich przekazanie w parku czy na ulicy. Nie angażuje także mieszkańców do prowadzonej „akcji specjalnej” skierowanej w oszustów. Opowiadane przez rzekomych funkcjonariuszy historie prowadzą najczęściej do utraty pieniędzy. Dzięki informacjom przekazywanym przez Policję o metodach działania przestępców, mundurowi odbierają sporo sygnałów o nieudanych próbach – mieszkańcy Gorzowa przerywali połączenie i informowali policję.

Swój atak oszuści kierują najczęściej w osoby starsze. W Gorzowie Wlkp. w środę (3 kwietnia) było ich co najmniej kilka. Początkowe połączenie na telefon stacjonarny przełączane jest na numer komórki, by oszust mógł potencjalnej ofierze na bieżąco przekazywać instrukcje, co do dalszego postępowania. Czas rozmowy – nawet kilka godzin. Dla oszusta najistotniejsze jest, by doszło do przekazania lub przelewu pieniędzy. Wczoraj w Gorzowie Wlkp. dwie sytuacje zakończyły się właśnie w ten sposób. 71-letnia kobieta i 78-letni mężczyzna uwierzyli w historię o zagrożonych oszczędnościach w banku. W hakerską akcję mieli być zaangażowani pracownicy banku, co oczywiście nie jest prawdą. Niestety 71-latka w banku przelała oszczędności życia na wskazane konto. Starszy mężczyzna, wypłacił gotówkę ze swojego rachunku i przekazał je w miejscu wyznaczonym przez oszusta. Miał chwile zawahania, lecz ostatecznie prawdopodobnie przestraszył się „kary finansowej” za nieprzekazanie pieniędzy. W sumie mieszkańcy Gorzowa stracili 50 tysięcy złotych.

Warto by tematy związane z takimi oszustwami były poruszane ze starszymi członkami rodzin lub sąsiadami. W podobnych sytuacjach znaczenie ma edukacja i działanie prewencyjne. Tylko właściwa reakcja na przekazywaną nam historię i przerwanie połączenia telefonicznego może uratować oszczędności życia.

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.