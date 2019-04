Polscy policjanci strzelali w Chorwacji Powrót Generuj PDF Drukuj Drużyna policyjnych strzelców ze Szkoły Policji w Słupsku wystartowała VI. Otwartych Mistrzostwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Chorwacji w strzelaniu „Memorijal Matko Maršić”. Coroczne zawody są memoriałem chorwackiego policjanta Matko Marsića, który spędził większość swojej 20-letniej kariery jako wykładowca i instruktor chorwackich policjantów w zakresie strzelania z broni palnej. Drużyna polskich policjantów wzięła udział w memoriale na zaproszenie Akademii Policji w Zagrzebiu.

Zawody składały się z czterech konkurencji o różnym stopniu trudności, a punktacja liczona była w systemie IPSC (International Practical Shooting Confederation). Pierwsze strzelanie było strzelaniem statycznym, podczas którego każdy zawodnik oddawał po pięć strzałów na odległościach od 5 do 25 metrów, na każdej odległości mając minutę czasu. Następna konkurencja była bardzo podobna, lecz czas został mocno ograniczony od 5 sekund zwiększając się o 2,5 sekundy co 5 metrów, aż do 15 sekund z odległości 25 metrów.

Dwa kolejne strzelania, to strzelania dynamiczne, w których zawodnik poruszał się po wyznaczonym torze i oddawał strzały do określonych celów zza osłon, zwracając uwagę również na cele neutralne. Tor przeszkód należało pokonać w jak najkrótszym czasie uzyskując jak najlepsze trafienia.

Szkołę Policji w Słupsku reprezentowali wykładowcy z Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego: podinsp. Roman Jagielski, kom. Sylwester Siembrzuch, asp.szt. Krzysztof Frankowski i st.asp. Mirosław Zarzecki.

Zawody odbywały się w trzech kategoriach: najlepszy zawodnik, najlepsza drużyna mundurowa oraz najlepsza drużyna cywilna. Oprócz drużyn chorwackich w mistrzostwach brały udział teamy z Węgier, Macedonii, Czarnogóry, Słowenii i Serbii. Nasza reprezentacja w klasyfikacji drużynowej służb mundurowych zajęła bardzo wysokie, czwarte miejsce na 22 startujące ekipy. W klasyfikacji indywidualnej najwyżej z naszej drużyny znalazł się kom. Sylwester Siembrzuch zajmując dziesiąte miejsce.

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, ponieważ część ze 115 startujących zawodników należy do kadr narodowych w swoich krajach. Doświadczenie zdobyte w mistrzostwach pozwoli na lepsze przygotowanie się do podobnych konkurencji, a rozwiązania taktyczne mogą zostać wykorzystane podczas szkoleń strzeleckich słuchaczy.

Szkoła Policji w Słupsku od kilku lat współpracuje z Akademią Policji w Zagrzebiu, wymieniając się doświadczeniem jak również szkoląc wzajemnie wykładowców i uczestnicząc w międzynarodowych zawodach strzeleckich w Chorwacji i w Polsce.