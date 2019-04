„Wiosna na drogach” - akcja lubuskiej Policji Data publikacji 05.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Bezpieczeństwo kierowców przemierzających drogi powiatu gorzowskiego było w czwartek chronione wyjątkowo skrupulatnie. Wszystko dzięki wzmożonym działaniom Lubuskiej Policji. Funkcjonariusze ruchu drogowego i oddziałów prewencji połączyli siły w trosce o bezpieczeństwo zmotoryzowanych. Działania będą regularnie powtarzane, bo wraz ze wzrostem temperatury, wzrasta i prędkość.

Choć z roku na rok bezpieczeństwo na lubuskich drogach ulega poprawie, to policjanci nie ustają w wysiłkach, aby na arteriach komunikacyjnych regionu każdy mógł czuć się bezpiecznie. W ostatnich latach dzięki służbie funkcjonariuszy oraz znacznemu rozwojowi infrastrukturalnemu, po województwie lubuskim jeździ się nie tylko bardziej komfortowo ale i bezpieczniej. Liczne kontrole trzeźwości sprawiają, że liczba pijanych za kierownicą z 9000 tys. w roku 2008, spadła do 2500 w roku minionym. W 2018 roku lubuscy policjanci z ruchu drogowego przeprowadzili blisko 600 tysięcy badań.

Warunki na drogach mają duże przełożenie na zachowanie kierowców. Wraz z wiosną na drogach robi się coraz tłoczniej i bardziej dynamicznie. Wspaniała aura determinuje fakt, że zmotoryzowani czują się coraz pewniej. Efekt? Gaz do dechy i w wielu sytuacjach podróż kończona zdecydowanie za wcześnie. Najczęściej na przydrożnym drzewie. O skutkach nie trzeba zbyt obrazowo się rozpisywać, bo każdy je zna. Są tragiczne. Te dramaty dzieją się wszędzie, także w lubuskiem. Tylko w pierwszym kwartale tego roku w 143 wypadkach zginęło 18 osób, a 167 zostało rannych.

Zdają sobie z tego sprawę policjanci. Stąd tak zmasowane działania, których z pewnością w najbliższych tygodniach nie zabraknie. Te zostały przeprowadzone pod nazwą „„Wiosna na drogach”. Wzięło w nich udział ponad 70 policjantów ruchu drogowego oraz oddziałów prewencji rozlokowanych w 20 punktach powiatu gorzowskiego. Sprawdzali oni głównie prędkość i trzeźwość kierowców. Ale i stan techniczny pojazdu czy prawidłowość wykonywanych manewrów na drodze - pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie czy zachowanie w rejonie przejść dla pieszych.

Tym razem policjanci przeprowadzili blisko 1300 badań na trzeźwość, wystawili 112 mandatów, zatrzymali 19 dowodów rejestracyjnych i jedno prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Zatrzymano również jednego kierowcę, który jechał wcześniej pijąc alkohol.

Po co te działania i jaki mają cel? Wynikają przede wszystkim z faktu, że wraz z wiosną i dobrymi warunkami na drogach kierowcy pozbywają się pokory i z większym przekonaniem naciskają pedał gazu. To ma przełożenie na większa liczbę zdarzeń drogowych. Ci zmotoryzowani, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami nie mają się czego obawiać ale piraci drogowi z pewnością nie mogą czuć się spokojni. Takie działania będą powtarzane cykliczne także w innych powiatach naszego regionu. Już niebawem. Ale chodzi także o uświadomienie kierowcom, że nadmierna prędkość do droga do tragedii. Na pewno nie ta, którą sobie obieramy przed podróżą. Włączmy myślenie.

(KWP w Gorzowie/ mw)