Policjanci zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o czerpanie korzyści z nierządu Data publikacji 05.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przy współpracy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy zatrzymali 38-latka podejrzanego o czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji. Mężczyzna jest profesjonalnym fotografem. Nawiązując kontakt z dziewczynami na sesjach zdjęciowych umawiał je na spotkania seksualne z klientami. W ten sposób mógł nakłonić wiele kobiet. Podejrzany został aresztowany na trzy miesiące.

Nad sprawą od kilku miesięcy pracowali kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Z ich wiedzy wynikało, że jeden z mieszkańców Bydgoszczy może czerpać korzyści majątkowe z nierządu.

Współpraca policjantów z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy zainicjowała wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Funkcjonariusze skrupulatnie zbierali i analizowali zgromadzone informacje. Efektem pracy kryminalnych było ustalenie podejrzewanego. Trop doprowadził ich do fotografa.

Dziewczyny z całej Polski umawiały się z mężczyzną na profesjonalne sesje zdjęciowe, w tym zdjęcia erotyczne. W niektórych przypadkach były to nawet krótkie filmy erotyczne, które umieszczał na zagranicznych portalach internetowych dla osób dorosłych, za co otrzymywał pieniądze.

Fotograf w ten sposób nawiązywał kontakty z dziewczynami. Oferował im odpłatnie możliwość uprawiania nierządu z wybranymi klientami. Kobiety za świadczenie usług seksualnych pobierały od klientów wysokie wynagrodzenie. Za umówienie z klientem podejrzewany pobierał od nich pieniądze.

We wtorek (02.04.2019) kryminalni przystąpili do działania. Namierzyli jego miejsce zamieszkania, a następnie „zapukali” do drzwi. Zaskoczony 38-latek został zatrzymany. Policjanci przeszukali jego miejsce zamieszkania. Zabezpieczyli między innymi telefony komórkowe, komputer i nośniki danych. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu.

W środę (03.04.2019) kryminalni doprowadzili 38-latka do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Tam oskarżyciel na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawił mu zarzuty dotyczące nakłaniania do uprawiania prostytucji, ułatwiania i czerpania korzyści majątkowych z nierządu, czyniąc z tego stałe źródło dochodu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podejrzany w ten sposób mógł nakłonić wiele kobiet.

Prokurator po jego przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanego na najbliższe trzy miesiące.

Za czerpanie korzyści z prostytucji grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W związku z tym, iż podejrzany zrobił z tego przestępczego procederu stałe źródło dochodu, okoliczność ta stanowi przesłankę zaostrzenia kary.