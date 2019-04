Warto wozić apteczkę w samochodzie Data publikacji 05.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgodnie z polskimi przepisami apteczka na wyposażeniu pojazdu jest obowiązkowa jedynie w autobusie, taksówce, ciężarówce przewożącej pasażerów i nauce jazdy. W prywatnych samochodach apteczki nie trzeba wozić. Odmienne przepisy w tej materii obowiązują u naszych sąsiadów, o czym wiedzą kierowcy podróżujący samochodami za granicę.

O przydatności apteczki w każdym samochodzie przekonał się asp.sztab. Daniel Starczewski. 4 kwietnia 2019r o 7.10 policjant jechał do pracy w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Łodzi. W Ozorkowie na ulicy Południowej zauważył rozbite po czołowym zderzeniu dwa samochody osobowe. Funkcjonariusz rozstawił trójkąty ostrzegawcze i zabezpieczył miejsce zdarzenia. Do wypadku musiało dojść chwilę wcześniej i jego uczestnicy dopiero dzwonili na numer alarmowy. Poszkodowana w wypadku kobieta miała obrażenia twarzy i nogi. Rana na nodze silnie krwawiła. Na całe szczęście policjant miał w swoim aucie apteczkę i wiedział jak z niej skorzystać. Sprawnie opatrzył ranną i monitorował jej stan do przyjazdu karetki pogotowia.

Polskie prawo nakłada obowiązek udzielenia pomocy rannym w wypadku komunikacyjnym, lecz jak pomóc nie mając podstawowych środków opatrunkowych? Dlatego warto wozić w samochodzie dobrze wyposażoną apteczkę. Nie z powodu przepisów, lecz dla bezpieczeństwa własnego, naszych pasażerów oraz innych użytkowników drogi. Ten wydatek rzędu 30 złotych może komuś uratować życie. Wybierając apteczkę warto zwrócić uwagę na jej wyposażenie. Najlepiej jeśli jest zgodne z unijną normą DIN 13164.