Seniorka nie dała się oszukać, a dzielnicowy nagrał całą rozmowę Data publikacji 05.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kampanie ostrzegające osoby przed naciągaczami, oszustami przynoszą coraz lepsze efekty. W Ciechanowie 61-letnia kobieta przechytrzyła oszusta, który zadzwonił do niej i chciał wyłudzic pieniądze. Całą rozmowę z fikcyjnym policjantem nagrał dzielnicowy.

Mieszkanka Ciechanowa była dobrze zorientowana, że zdarza się, iż oszuści dzwonią do starszych osób i próbują wyłudzić pieniądze różnymi metodami. Gdy otrzymała telefon od mężczyzny, który podawał się za funkcjonariusza Policji z informacją, że prowadzi sprawę w związku z nieuczciwym zachowaniem pracowników banku, a jej konto jest zagrożone, wiedziała, że musi to zweryfikować.

61-latka nie dała się nabrać i szybko sprawdziła z kim ma do czynienia. Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie znalazła numer kontaktowy do dzielnicowego, wtedy już z telefonu komórkowego zadzwoniła poinformować o swoich podejrzeniach co do próby oszustwa. W trakcie rozmowy z dzielnicowym oszuści ponownie skontaktowali się z mieszkanką Ciechanowa. Jednak nie wiedzieli, że całą rozmowę nagrywa policjant. Mężczyzna, który zadzwonił ponownie przedstawił się za funkcjonariusza CBŚP, podał fikcyjne imię i nazwisko, a także identyfikator, chciał aby 61-latka uwierzyła, że dzwoni do niej prawdziwy policjant. Aby być bardziej wiarygodnym rozmówca proponował seniorce, aby wybrała numer alarmowy 112. Mężczyzna dokładnie instruował kobietę co ma zrobić. Wmawiał jej, że on się rozłączy i wtedy po usłyszeniu charakterystycznego sygnału będzie mogła wykręcić numer 112 i skontaktować się z najbliższą jednostką Policji.

Nic bardziej mylnego - oszuści chcą żeby ich ofiara tak właśnie myślała, a w rzeczywistości, połączenie nie zostaje przerwane, w słuchawce telefonu pojawia się nowy głos innego oszusta.

Oszust najpewniej był przekonany, że uda mu się naciągnąć mieszkankę Ciechanowa, ale ta wykazała się nie lada sprytem i spokojem. Ciechanowianka znalazła na stronie internetowej numer telefonu do swojego dzielnicowego i szybko utwierdziła się w swoich domysłach, że ktoś próbuje ją oszukać. Dzięki natychmiastowej reakcji dzielnicowego, możemy usłyszeć jak manipulowane są osoby, które padają ofiarami oszustów. Bardzo często tracąc oszczędności całego życia.

Na pewno nie bez znaczenia są akcje, które prowadzi Policja, zarówno poprzez środki masowego przekazu jak i kontakt bezpośredni podczas organizowanych spotkań z dzielnicowymi i profilaktykami.

Autor: kom. Jolanta Bym