Zaginiona kobieta odnaleziona dzięki publikacji w mediach społecznościowych Data publikacji 05.04.2019 Policjanci odnaleźli zaginioną mieszkankę Augustowa. W poszukiwaniach brali udział wszyscy augustowscy mundurowi. Dzięki publikacji komunikatu w mediach społecznościowych i sygnałowi od osoby, która go odczytała zaginiona 29-latka w porę trafiła pod opiekę lekarzy.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, wczoraj, 04.04.br., przed godziną 15.00, otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 29-letniej mieszkanki miasta. Ze zgłoszenia wynikało, że kilka minut po godzinie 11.00 kobieta wyszła z domu na zakupy i już do niego nie powróciła. Mundurowi natychmiast przystąpili do działania, gdyż okoliczności zaginięcia wskazywały, że jej życie może być zagrożone. Do poszukiwań przystąpili wszyscy augustowscy funkcjonariusze, którzy sprawdzali miejsca, gdzie przypuszczalnie mogła przebywać kobieta. Wizerunek oraz komunikat o zaginięciu został natychmiast rozpowszechniony w mediach społecznościowych. Jak się okazało, był to kluczowy element, który przyczynił się do odnalezienia kobiety. Niespełna dwie godziny później z policjantami skontaktowała się osoba, która odczytała komunikat o poszukiwaniach i wskazała miejsce przebywania zaginionej.

29-latka została przekazana zespołowi pogotowia ratunkowego. To już kolejny przypadek uratowania życia ludzkiego, dzięki publikacjom w środkach masowego przekazu.

(KWP w Białymstoku / mw)