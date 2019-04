"Czas pokazać ogrom siły ludzkich serc i ruszyć z pomocą" Data publikacji 05.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant częstochowskiej drogówki na jednym z portali społecznościowych zorganizował akcję, by pomóc wcześniakowi, który urodził się w szpitalu w Radomsku. Matka dziecka zrzekła się praw rodzicielskich i noworodek został sam. Potrzebował podstawowych środków pielęgnacyjnych i ubranek.

St. sierż. Ariel Dąbrowski, gdy tylko dowiedział się o trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się nowo narodzone dziecko, zorganizował na jednym z portali społecznościowych akcję, by pomóc małemu pacjentowi. W poście napisał: "Czas pokazać ogrom siły ludzkich serc oraz ciepło, jakie drzemie w każdym z nas (...) i ruszyć z pomocą". Dzięki tej inicjatywie w zaledwie dobę do szpitala dotarła olbrzymia ilość pieluch, chusteczek, ubranek i pościeli dla noworodka. Pomoc materialna była tak duża, że szpital nie mógł przyjąć wszystkich zebranych rzeczy. Dlatego pozostałą część policjant przekazał do Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej "Dom Życia" w Częstochowie.

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest i nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi" /Jan Paweł II/

(KWP w Katowicach / mw)