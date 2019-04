Biała Podl.: Zastrzelił koty sąsiada Data publikacji 05.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za zastrzelenie z wiatrówki dwóch kotów i kierowanie gróź karalnych wobec sąsiada odpowie 45-letni mieszkaniec gm. Tuczna. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W miniony wtorek Dzielnicowi Komisariatu Policji w Wisznicach uzyskali informację, że w gm. Tuczna, 45-latek strzelał do kota z wiatrówki. Na miejscu potwierdzili posiadane informacje. Z ustaleń mundurowych wynikało, że mężczyzna z terenu swojej posesji zastrzelił kota należącego do sąsiadów. Policjanci ustalili, że zdarzenie takie miało miejsce również pod koniec marca. Wówczas także kot został postrzelony i pomimo pomocy weterynarza tego zwierzęcia także nie dało się uratować.

Do sprawy zatrzymany został 45-letni mieszkaniec gm. Tuczna. Policjanci zabezpieczyli też wiatrówkę, z której korzystał. Wczoraj 45-latek usłyszał zarzuty. W rozmowie z mundurowymi przyznał, że strzelał do zwierząt, jednak nie chciał ich zabić. Mężczyzna odpowiadał będzie również za groźby karalne, które miał kierować wobec sąsiada. Wczoraj Prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Za popełnione czyny grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

B. S-P