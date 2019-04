W czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 05.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy będąc w czasie wolnym od służby zauważył mężczyznę, który chwiejnym krokiem podszedł do auta i chciał odjechać z parkingu. Drogę wyjazdu zablokował mu policjant i zabrał kluczyki. Chwilę później okazało się, że kierowca vw passata miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz czeka go sprawa w sądzie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Wszystko działo się wczoraj, 04.04.2019 r., na parkingu w Tryszczynie. Będący w czasie wolnym od służby policjant z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zwrócił uwagę na mężczyznę, który wysiadł z busa, a następnie chwiejnym krokiem skierował się w stronę jednego z zaparkowanych samochodów, jednocześnie wchodząc na przedmioty, które stały na jego drodze. Funkcjonariusz od razu zorientował się, że ten jest pijany. Mężczyzna po dotarciu do auta zaczął zmieniać garderobę, a gdy się przebrał wsiadł za kierownicę, uruchomił silnik i chciał ruszyć. Policjant szybko ocenił sytuację i stwierdził, że nie zdąży dobiec, by uniemożliwić jazdę kierowcy passata. Wsiadł zatem do swojego auta i zagrodził mu wyjazd z parkingu, po czym podszedł do niego i wyciągnął mu kluczyli ze stacyjki. Mężczyzna zdziwiony sytuacją zaczął w wulgarnych słowach odnosić się do policjanta. Całe zajście widzieli również inni świadkowie, którzy pomogli funkcjonariuszowi do czasu przyjazdu wezwanego na miejsce patrolu z komisariatu w Koronowie.

Przeprowadzone przez patrol badanie potwierdziło podejrzenia policjanta. Kierujący vw passatem 31-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy. Dzisiaj, 05.04.2019 r., mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / mw)