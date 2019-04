KWP - Nowe radiowozy na wielkopolskich drogach Data publikacji 05.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Automatyczne skrzynie biegów, niestandardowe wyposażenie, duża moc silnika to atuty najnowszych radiowozów. Nowoczesne pojazdy już trafiają do szesnastu komend miejskich i powiatowych. Pojazdy zostały zakupione z bieżącego budżetu Policji.

Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 4 kwietnia br. z udziałem insp. Konrada Chmielewskiego, wiceszefa wielkopolskich policjantów, odbyła się prezentacja nowych radiowozów, które w najbliższym czasie trafią do naszych jednostek policyjnych na terenie województwa.

Wśród nowych policyjnych pojazdów zakupionych z budżetu Policji, które będzie można zobaczyć na wielkopolskich drogach, znalazły się bardzo ciekawe pojazdy.

Idealny radiowóz dla służby prewencyjnej - Volkswagen Caddy. Pojazdy oznakowane typu kombivan, pochodzą z pierwszej partii pojazdów tego rodzaju. Ich wybór był poprzedzony długotrwałym dialogiem technicznym. W tych przygotowaniach oraz w komisji przetargowej wziął udział przedstawiciel KWP w Poznaniu.

Wewnątrz kobivanów znajdują się wygodne fotele dla czterech policjantów. Dodatkowo w części „C” został zainstalowany izolowany przedział dla osoby zatrzymanej. Nowością w tej grupie radiowozów są automatyczne skrzynie biegów DSG oraz dynamiczne benzynowe silniki. Prezentowane auta służyć będą policjantom z Ostrowa Wielkopolskiego i Gniezna.

Kolejny ciekawy radiowóz to bardzo mocny Opel Astra – pojazd oznakowany segmentu C. Trafi on do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wyposażony w mocny silnik o mocy 200 KM i automatyczną skrzynią biegów będzie służył do działań pościgowych.

Policjanci z ruchu drogowego z Leszna i Ostrowa Wielkopolskiego dostaną Fordy Transity Custom z pełnym wyposażeniem Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego. Na wyposażeniu takich aut znalazł się pakiet lamp LED do oświetlania miejsca wypadku wraz z baterią dodatkowych akumulatorów. Dodatkowo auta mają komputery z drukarkami, aparat fotograficzny, zestaw znaków, urządzenia pomiarowe, parawany i inne drobiazgi.

Volkswageny T6 to już niemal standard w rękach policjantów. Te furgony patrolowe w ilości 150 szt. zostały kupione przez KWP w Poznaniu dla jednostek Policji w całym kraju. Z tej puli 12 szt. trafi do komend powiatowych w Czarnkowie, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Krotoszynie, Międzychodzie, Obornikach, Ostrzeszowie, Pleszewie, Słupcy, Śremie, Turku oraz Wągrowcu. Aktualnie wszystkie komendy miejskie i powiatowe Policji woj. wielkopolskiego będą posiadały co najmniej jeden pojazd tego rodzaju. Na przestrzeni dwóch lat Wydział Transportu KWP w Poznaniu zakupił w organizowanych przetargach dla policjantów w całej Polsce łącznie 580 szt. popularnych i cenionych „T szóstek”. Można stwierdzić, że poznańscy policyjni transportowcy wyspecjalizowali się w furgonach.

Najciekawszym jednak i najnowszym nabytkiem dla poznańskich policjantów jest samochód ciężarowy MAN. Pojazd jest wyposażony w unikatowy i specjalistyczny pojemnik do przewozu materiałów wybuchowych. Pojazd, którego wartość sięga blisko 3 milionów złotych, trafił do Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu.

Andrzej Borowiak/IL