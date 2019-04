Dolnośląscy policjanci rozbili grupę włamującą się do bankomaty Data publikacji 05.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozbita grupa przestępcza, to efekt działań przeprowadzonych przez policjantów z wrocławskiej komendy wojewódzkiej i komendy powiatowej w Bolesławcu. W ciągu ostatnich kilku dni zatrzymanych zostało 3 mężczyzn, którzy podejrzani są o włamania do bankomatów. Podczas działań funkcjonariusze znaleźli blisko 3 kg marihuany oraz metamfetaminy. Wobec dwóch z zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. W tej sprawie kilka tygodni wcześniej policjanci zatrzymali również jedną osobę - mężczyznę, podejrzanego m.in. o kradzież z włamaniem do bankomatu i posiadanie narkotyków.

Funkcjonariusze Wydziałów Kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przy wsparciu dolnośląskich antyterrorystów, zatrzymali 3 osoby podejrzane o kradzieże z włamaniami do bankomatów. Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego w wieku od 27 do 37 lat.

Podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli linię produkcyjną metamfetaminy, prekursory oraz ponad 1000 porcji gotowego już narkotyku, a także prawie 3 kg marihuany. Policjanci zabezpieczyli busa wykorzystanego do popełnienia przestępstw oraz kominiarki, amunicję, magazynek, pasy transportowe i liczne telefony komórkowe.

Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcy mają na swoim koncie trzy czyny - jedną kradzież z włamaniem oraz dwa usiłowania kradzieży z włamaniem do bankomatów. Obecnie policjanci sprawdzają, czy zatrzymani nie mają na koncie jeszcze innych przestępstw.

Przypomnijmy, że także 3 tygodnie wcześniej bolesławieccy policjanci zatrzymali w tej sprawie jedną osobę, udaremniając kradzież z włamaniem do bankomatu i odzyskując pojazd pochodzący z przestępstwa. Zatrzymany wówczas mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Był on członkiem grupy, która teraz została rozbita przez policjantów. 39-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego usłyszał wówczas 5 zarzutów. Mężczyzna odpowie za usiłowanie kradzieży z włamaniem, posiadanie broni i środków odurzających, paserstwo pojazdu pochodzącego z przestępstwa oraz ucieczkę przed policjantami.

Kolejni zatrzymani, w zależności od roli pełnionej w przestępczym procederze, odpowiadać będą za kradzieże z włamaniami do bankomatów, posiadanie i wytwarzanie narkotyków oraz nielegalne posiadanie amunicji.

Wszystkim podejrzanych grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)