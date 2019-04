22-letni nożownik aresztowany Data publikacji 05.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Intensywna praca policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem zakończyła się ustaleniem i zatrzymaniem nożownika, który w centrum Zakopanego ranił nożem 23-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło wieczorem 31 marca br. niemal w centrum Zakopanego. W rejonie ul. Kasprowicza zaatakowany został 23-letni mieszkaniec Zakopanego. Sprawca brutalnie ranił go nożem i uciekł z miejsca zdarzenia. Obrażenia okazały się bardzo poważne i bezpośrednio zagrażały życiu młodego zakopiańczyka. Od tego momentu rozpoczęły się intensywne poszukiwania napastnika. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego zakopiańskiej komendy policji 24 godziny na dobę pracowali nad wytypowaniem poszukiwanego agresora. Prowadzili czynności operacyjne i krok po kroku sprawdzali każdy trop. Ich praca wymagała niezwykłego zaangażowania gdyż posiadane w sprawie informacje były bardzo ogólne, a zeznania pokrzywdzonego i świadków były rozbieżne.

Przełom w śledztwie nastąpił w środę 3 kwietnia br. Wcześnie rano tatrzańscy policjanci pojechali pod ustalony adres, gdzie miał ukrywać się poszukiwany sprawca. Kryminalni szybko zorientowali się, że ich ustalenia były trafne. Mężczyzna posiadał pewne charakterystyczne cechy oraz ranę na dłoni po użyciu noża. W pokoju były też zakrwawione ubrania. Podejrzewany mężczyzna kompletnie zaskoczony wizytą policjantów nawet nie próbował ucieczki. 22-latek z województwa śląskiego trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych KPP w Zakopanem. We czwartek 4 kwietnia został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut rozboju i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tego samego dnia na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego - jako środek zapobiegawczy - trzymiesięczny tymczasowy areszt.

W tej sprawie ustalono także, że mężczyzna na terenie Zakopanego przebywał od kilku tygodni, a w przeszłości był karany za przestępstwa kryminalne.

(KWP w Krakowie / mw)