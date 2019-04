Kolejny oszust wyłudzający pieniądze metodą na policjanta zatrzymany Data publikacji 06.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który brał udział w wyłudzeniu pieniędzy metodą na tzw. „policjanta”. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec Bielska Podlaskiego. Poszkodowany mieszkaniec Lublina myśląc, że pomaga swojej córce, która miała spowodować wypadek drogowy, przekazał 21-latkowi 50 tys. zł. Wczoraj oszust został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

W czwartek późnym wieczorem kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie realizując ustalenia własne zatrzymali mężczyznę, który brał udział w oszustwie metodą na tzw. „policjanta”.

Do przestępstwa doszło 19 marca w Lublinie. Na telefon stacjonarny do 90-latka zadzwoniła kobieta, podająca się za jego córkę i poinformowała, że została zatrzymana przez policję w związku z wypadkiem drogowym. Twierdziła, że jest sprawcą tego zdarzenia i potrzebuje pieniędzy na kaucję. Następnie przekazała telefon mężczyźnie podającemu się za policjanta, który oświadczył, że jeśli nie przekaże pieniędzy na kaucję to córka zostanie zamknięta w więzieniu. Pokrzywdzony oświadczył, że w banku ma oszczędności w kwocie 50 000 zł. Fałszywy funkcjonariusz polecił, by pojechał do placówki bankowej i wypłacił swoje oszczędności. Później zgodnie z instrukcją mieszkaniec Lublina przekazał je w umówionym miejscu nieznajomemu mężczyźnie. Dopiero po fakcie dotarło do mieszkańca Lublina, że padł ofiarą oszustów i powiadomił o wszystkim Policję.

Pracując nad tą sprawą funkcjonariusze ustalili, dane jednego ze sprawców, który brał udział w oszustwie. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec Bielska Podlaskiego, który przebywa na terenie Lublina. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Wczoraj został doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Jeszcze tego samego dnia trafił przed oblicze sądu z wnioskiem Policji i Prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 21-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za udział w przestępstwie oszustwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o ostrożność i przypominamy, że przestępcy, aby nas oszukać wykorzystują każdą sytuację. W celu uwiarygodnienia swojej przestępczej działalności podają się za policjantów, za członków rodziny, a także za pracowników różnych firm i instytucji. Zazwyczaj oszuści informują o wypadku osoby z naszej rodziny oraz o tym, że potrzebna jest szybka pomoc finansowa. Często zdarza się, że przestępcy przedstawiają się jako oficerowie Policji i przekonują swoje ofiary do wzięcia udziału w akcji policyjnej lub informują, że osoba nam najbliższa została zatrzymana i w związku z tym oferują pomoc w załatwieniu sprawy.

Pamiętajmy, że Policja nie informuje o swoich działaniach, nie wykorzystuje osób postronnych, tym bardziej nie korzysta ze środków pieniężnych tych osób. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i podejrzeń należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

(KWP w Lublinie/wsz)