Policjanci zatrzymali sprawcę napadu na placówkę bankową Data publikacji 06.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Do jednej z placówek bankowych w Biłgoraju wszedł sprawca i trzymając w ręku przedmiot przypominający broń zażądał wydania gotówki z którą oddalił się z miejsca zdarzenia. Dzięki ustaleniom i współpracy policjantów z Biłgoraja, Zamościa oraz kryminalnych z KWP w Lublinie sprawca napadu został zatrzymany. Okazał się nim 38-latek z powiatu zamojskiego. Wczoraj został tymczasowo aresztowany.

Do rozboju doszło 26 marca b.r. około południa w Biłgoraju. Do jednej z placówek bankowych w Biłgoraju wszedł sprawca i trzymając w ręku przedmiot przypominający broń zażądał wydania gotówki z którą oddalił się z miejsca zdarzenia.

Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju i Komendy Miejskiej Policji w Zamościu oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Intensywne działania funkcjonariuszy oraz ich współpraca doprowadziły do zatrzymania napastnika. Okazał się nim 38-latek z powiatu zamojskiego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Funkcjonariusze odzyskali część skradzionego mienia. Ponadto w miejscu zamieszkania mężczyzny ujawnili pudełko, w którym znajdowały się dwa przedmioty wyglądem swoim przypominające broń.

38-latek już usłyszał prokuratorskie zarzuty. Wczoraj został doprowadzony do sądu z wnioskiem Policji i Prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i mieszkaniec powiatu zamojskiego został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym taki czyn zagrożony jest karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie/wsz)