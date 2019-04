Policja i SP 13 charytatywnie Data publikacji 06.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Takiej ilości osób, którzy chcieli wspomóc Kubę i Oktawiana mało kto się spodziewał. To wielki sukces organizatorów. Te przedsięwzięcie pokazuje, że w nas wszystkich jest ogromna chęć niesienia pomocy. Szkolne korytarze niemal pękały w szwach. A w tym wszystkim aktywnie uczestniczyła Lubuska Policja. Pokazy sprzętu i mecz siatkówki, który na salę ponownie przyciągnął ogromną ilość kibiców. Spotkanie dwóch drużyn wypełnione było nie tylko blokami i atakami, ale przede wszystkim radością i wiarą w sukces chłopców. Bo Kuba i Oktawian swoje zawody rozgrywają nadal. A my trzymamy za nich mocno kciuki.

Druga odsłona charytatywnej akcji dla 12-letniego Kuby i 13-letniego Oktawiana i ponownie sukces. To ogromne przedsięwzięcie to przede wszystkim wyzwanie dla organizatorów. A za to co można było zobaczyć w sobotę (6 kwietnia) bez wątpienia należy im się medal. Dziesiątki stoisk, setki osób i serc, które chciały pomóc w leczeniu chłopców. Akcja SP13 i lubuskiej Policji ponownie przyciągnęła mnóstwo osób – dzieci, rodziców, nauczycieli i policjantów.

Wiarę w powrót do zdrowia dwóch uczniów gorzowskiej „Trzynastki” można było zaobserwować u wszystkich, którzy sobotnie przedpołudnie spędzili na „Charytatywnych warsztatach wielkanocnych”. Wśród nich policjanci, szczególnie mocno zaangażowani w akcję. Policyjni antyterroryści, funkcjonariusze ruchu drogowego, prewencji czy laboratorium kryminalistycznego pokazywali sprzęt, który na co dzień jest w dyspozycji lubuskiej Policji. Ilość chętnych na ich obejrzenie była tak duża, że spokojnie można by zostać tam do wieczora.

Kilka minut po godzinie 11 moment kulminacyjny – rewanżowy mecz siatkówki pomiędzy SP13 a policjantami. Wynik znaczenia nie miał, ale wszyscy zapowiadali walkę o każdy sektor siatkarskiego boiska. I tak właśnie było. Ogromne zaangażowanie obu drużyn sprawiło, że emocji nie brakowało. Do wyłonienia zwycięzcy niezbędny był tie-break. Policjantom rewanż się udał i po ciężkiej walce wygrali 3:2. W dwumeczu mamy więc remis.

Swoje zwycięstwa muszą teraz odnieść Kuba i Oktawian. Trzymamy mocno kciuki, by na ich twarzach pojawiał się wyłącznie uśmiech. Życzymy siły i wiary, że wyznaczony cel będzie osiągnięty. Lubuscy policjanci w każdy możliwy sposób wspomagają chłopców. Razem z gorzowska Szkołą Podstawową nr 13 pokazaliśmy, że można na nas liczyć.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim/wsz)