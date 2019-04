Podszywali się pod KRS - zostali zatrzymani Data publikacji 07.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą zatrzymali 4 osoby podejrzane o oszustwa. Sprawcy podszywali się pod Krajowy Rejestr Sądowy i wysyłali wezwania do zapłaty, które naśladowały pisma urzędowe. Wezwania wzywały do dokonania opłaty w wysokości 400zł. Szacujemy, że w ten sposób sprawcy oszukali ponad 1000 podmiotów. Za tego typu przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku od ponad roku wspólnie z prokuratorami z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku pracowali nad sprawami oszustw. W ubiegłym tygodniu do tej sprawy zatrzymali 4 osoby, 3 mężczyzn i kobietę w wieku od 29 do 51 lat.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że sprawcy, podszywając się pod Krajowy Rejestr Sądowy, wysyłali listy na adresy nowo zarejestrowanych spółek na terenie całego kraju. Listowne „Zawiadomienia” szatą graficzną naśladowały pisma urzędowe (m.in. opieczętowano je okrągłą pieczęcią z orłem). Pisma te wzywały do dokonania opłaty w kwocie 400 zł. Opłata ta była warunkiem utrzymania wpisu w ewidencji. W pouczeniu straszono możliwością rozwiązania spółki przy braku wpisu do rejestru.

Czworo podejrzanych usłyszało zarzuty oszustwa i usiłowania oszustwa. Wśród zatrzymanych jest również domniemany organizator procederu, to 29-letni mieszkaniec Poznania, on dodatkowo usłyszał zarzuty prania brudnych pieniędzy.

Pracując nad śledztwem, funkcjonariusze przesłuchali ponad 300 świadków. Szacuje się, że liczba pokrzywdzonych przekroczy tysiąc podmiotów. Obecnie akta liczą 53 tomy. Sprawa jest rozwojowa.

Za oszustwo, z którego sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku/wsz)