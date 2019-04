Ślubowali służyć, co potwierdzają niemal każdego dnia... Data publikacji 07.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęście w nieszczęściu miała kierująca osobowej alfy romeo. W trakcie podróży autostradą zniszczeniu uległa opona w tylnej osi pojazdu, co skończyło się przymusowym postojem w Warlubiu, pow. świecki. W tym samym czasie służbę na tym odcinku pełnił patrol ruchu drogowego ze Świecia, który pomógł kobiecie nie tylko w kwestii bezpieczeństwa jej i innych uczestników ruchu, ale w samej naprawie.

„Nie ma dwóch takich samych interwencji” - to zdanie powtarzane jest codziennie na odprawach policjantów do służby. Ma ono podkreślać, że z pozoru typowe wezwania mogą okazać się absolutnie zaskakujące, a funkcjonariusze powinni być zawsze gotowi na nieprzewidziane sytuacje. Ludzie potrzebują pomocy w różnych sytuacjach. Niektóre są prozaiczne i nie wymagają nadzwyczajnego poświęcenia, a jedynie chwili czasu, chęci i odrobiny siły. Tak jak w przypadku policjantów ze Świecia, którzy nie tylko zadbali o bezpieczeństwo kierującej alfą romeo i innych podróżujących autostradą, ale też pomogli przy wymianie koła.

Autostrada biegnąca przez powiat świecki jest trasą o dużym natężeniu ruchu ciężarówek i osobówek. Często dochodzi do różnego rodzaju awarii aut oraz zdarzeń drogowych. W związku z tym patrole ruchu drogowego bardzo często pełnią tam służbę, podczas której czuwają nad bezpieczeństwem podróżujących.

Podczas takiej służby wczoraj (06.04.19) na A1 policjanci ruchu drogowego zauważyli, że na pasie awaryjnym w miejscowości Warlubie stoi alfa romeo z włączonymi światłami awaryjnymi. Policjanci podjechali do kierującej i zaproponowali pomoc. Jak się okazało, na tylnej osi osobówki, całkowicie uszkodziła się opona. Policjanci zadbali o bezpieczeństwo kobiety parkując radiowóz z włączonymi światłami błyskowymi za jej autem, aby poinformować pozostałych użytkowników drogi o obecności auta na poboczu. Po czym pomogli naprawić usterkę. Gdy wszystko było już w porządku funkcjonariusze zadbali o to, aby kierująca mogła bezpiecznie włączyć się do ruchu.

(KWP w Bydgoszczy/wsz)