Łabiszyńscy policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 08.04.2019 Policjanci z posterunku w Łabiszynie uratowali młodego mężczyznę, który chciał targnąć się na życie. Funkcjonariusze, natychmiast po otrzymaniu informacji, przystąpili do działania. Bezbłędnie wytypowali miejsce, gdzie mógł znajdować się desperat i pojawili się tam niemal w ostatniej chwili.

Policjanci z Posterunku Policji w Łabiszynie sierż. Łukasz Zwolenkiewicz i st. sierż. Maciej Napierała po otrzymaniu informacji o zaginięciu mężczyzny, który wyszedł z domu z zamiarem popełnienia samobójstwa natychmiast przystąpili do działania. Na podstawie informacji przekazanych przez żonę desperata funkcjonariusze wytypowali miejsce, gdzie mógł się znajdować. Gdy weszli do jednego z budynków gospodarczych zastali mężczyznę z zaciśniętą na szyi pętlą. Policjanci zdążyli w samą porę. Dalej desperatem zajęło się powiadomione o wszystkim pogotowie. Decyzją lekarza trafił on do szpitala na specjalistyczne badania.

Tylko dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu policjantów młody mężczyzna żyje.