Grajewscy policjanci odzyskali pojazd skradziony na terenie Niemiec Data publikacji 08.04.2019

Grajewscy policjanci odzyskali skradziony na terenie Niemiec samochód. 41-letni kierowca został zatrzymany do kontroli z powodu przekroczenia prędkości. Mężczyzna, którym okazał się obywatel Litwy, dzisiaj usłyszy zarzut, a skradzione BMW wkrótce zostanie przekazane właścicielowi.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, w minioną sobotę, w rejonie miejscowości Miecze, zatrzymali do kontroli drogowej BMW. Przyczyną kontroli było przekroczenie prędkości o 22 km/h poza terenem zabudowanym. Pojazdem kierował 41-letni mężczyzna, który okazał się obywatelem Litwy. Po sprawdzeniu pojazdu w systemach policyjnych okazało się, że jest on poszukiwany jako kradziony. Do kradzieży samochodu doszło kilka dni wcześniej w Niemczech. Kierowca wydawał się być zaskoczony. Twierdził, że nie jest właścicielem pojazdu i nic nie wiedział o kradzieży auta. Mężczyzna natychmiast trafił do aresztu, a pojazd na policyjny parking.

41-latek dzisiaj usłyszy zarzut, a skradziony pojazd wkrótce trafi do prawowitego właściciela.

(KWP w Białymstoku / mw)