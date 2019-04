„Milion swingów dla autyzmu”- policjanci włączają się w akcję Data publikacji 08.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli wzięli udział w akcji charytatywnej oraz włączyli się do kwesty na rzecz chorujących na autyzm. Osoby takie potrzebują stałej opieki, różnych form psychoterapii i cierpliwości oraz wielkiego zaangażowania wielu osób. Chętnych do czynnego udziału w akcji nie brakowało, w myśl hasła przewodniego: "Chcemy podzielić się szczęściem z tego, co robimy.”

W sobotę, 6.04.br., o godz. 12.00, na terenie klubu CNS w Nowej Soli rozpoczęła się wielka akcja charytatywna „Milion swingów dla autyzmu”. Dużo ludzi przyszło na to wydarzenie niewiele wiedząc o autyzmie. Takie spotkania skutkują tym, że ludzie zaczynają rozumieć, akceptować odmienność tych osób. Wielu nie wiedziało co to są swingi, na czym polegają? Swingi polegają na wymachach z odważnikiem kulowym tzw. kettlebellem. Uczestnicy akcji mogli się porządnie zmęczyć pokazać, że dobra energia jest w każdym z nas! Kiedy dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego zaczęły swingować, brawom nie było końca. To dopiero było szczęście! O godzinie 14.00 nad Nową Solą zrobiło się niebiesko od balonów, które uniosły się w górę symbolizując solidarność z chorującymi osobami. Podczas całej imprezy do puszek zbierane były pieniądze na leczenie osób z autyzmem.

Uśmiech i radość dzieci wywołał tygrysek Lupo - maskotka lubuskiej Policji. Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć umundurowanie policjanta biorącego udział w zabezpieczeniu imprez masowych. Dużą atrakcją cieszył się trenażer strzelecki, który umożliwił sprawdzenie swoich możliwości i posiadanych umiejętności. Dzieci otrzymywały drobne upominki w postaci słodyczy i materiałów promujących bezpieczeństwo. Uczestnicy mogli zrobić sobie pamiątkowy odcisk palca. Wierzymy, że takie imprezy pomogą zrozumieć innym ludziom problem autyzmu.

(KWP w Gorzowie / mw)