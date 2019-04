Zawsze w myśl policyjnej roty ślubowania Data publikacji 08.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Prudnicki policjant nie zastanawiał się ani chwili, by ruszyć z pomocą. Sierż. sztab. Kacper Mazur udzielił pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego, wezwał służby ratunkowe i zabezpieczył teren. Tak ja w codziennej służbie, z tą różnicą, że był wówczas na urlopie w Niemczech. Na szczęście w czołowym zderzeniu busa z samochodem osobowym nikt nie zginął.

Sierż. sztab. Kacper Mazur jest policjantem z Prudnika. Jako śledczy na co dzień zajmuje się sprawami kryminalnymi. Na początku kwietnia był na urlopie, podróżował przez Niemcy. W pobliżu Monachium zauważył rozbity w rowie samochód. Okazało się, że chwilę wcześniej auto to zderzyło się czołowo z busem.

Prudnicki policjant doskonale wiedział, co musi w takiej sytuacji zrobić. Funkcjonariusz natychmiast udzielił pomocy przedmedycznej poszkodowanym - w tym dwójce dzieci w wieku 5 i 6 lat. Wezwał też służby ratunkowe oraz zabezpieczył teren. Na szczęście w wypadku nikt nie zginął. Dzieci bez poważniejszych obrażeń trafiły do szpitala. Nasz policjant angażował się w pomoc do momentu przyjazdu miejscowych służb. Dopiero wówczas kontynuował swój zasłużony urlop.