Policjanci odzyskali skradzione auto o wartości 160 tys. zł Data publikacji 08.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Lęborscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież bmw o wartości 160 tys. zł. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu lęborskiego w wieku 24 i 44 lat. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na dwa miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W piątek, 05.04.br., dyżurny lęborskiej Policji otrzymał zgłoszenie z numeru alarmowego, o tym, że w Nowej Wsi Lęborskiej doszło do kradzieży samochodu bmw. Funkcjonariusz natychmiast przekazał tę informację wszystkim patrolom i policjantom pełniącym służbę. Poszukiwanie sprawców i skradzionego auta nie trwało długo. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego zauważyli poszukiwany pojazd na drodze krajowej nr 6. Skradziony samochód był pilotowany przez inne auto tej samej marki, którym podróżowali dwaj mężczyźni.

Wspólne działania funkcjonariuszy biorących udział w pościgu oraz koordynacja tych działań przez dyżurnego lęborskiej Policji doprowadziły do zatrzymania pojazdu, a wraz z nim dwóch mężczyzn. Natomiast kierowca uciekający skradzionym bmw skręcił w leśną drogę i po przejechaniu kilkuset metrów porzucił auto i uciekł. Obecnie trwają czynności zmierzające do jego zatrzymania. Mundurowi znają już tożsamość poszukiwanego mężczyzny, który jechał skradzionym autem. To 20-letni mieszkaniec Lęborka.

Policjanci zabezpieczyli oba pojazdy. W miejscu porzucenia bmw śledczy wspólnie z technikiem kryminalistyki zabezpieczyli szereg śladów oraz sporządzili dokumentację fotograficzną. Odzyskany skradziony pojazd bmw o wartości 160 tys. zł niebawem wróci do właściciela.



Dwaj zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnej celi, a następnie zostali przesłuchani. 24 i 44-letni mężczyźni usłyszeli już zarzut za kradzież z włamaniem. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 2 miesiące. Za kradzież z włamaniem grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)