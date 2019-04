Ostrowiecki policjant na podium maratonu Data publikacji 09.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę w Łodzi rozegrał się DOZ Maraton Łódź 2019. Na starcie stawiło się 1700 maratończyków, którzy mieli do pokonania dystans 42,195 km. Bieg podzielony był na wiele kategorii. Dla nas najważniejsza była klasyfikacja policjantów. Funkcjonariusz z ostrowieckiej komendy zaliczył świetny występ, wśród policjantów z całego kraju zajmując 2 miejsce.

Limit czasu na przebiegnięcie maratonu zgodnie z regulaminem wynosił 6 godzin. Uczestnicy maratonu biegli trasą, która prowadziła przez reprezentacyjne miejsca Łodzi, między innymi Manufakturę, dworzec Łódź-Fabryczna, okolice stadionu Widzewa i trasę W-Z. Nie straszne jednak było to dla naszego policjanta st. sierż. Norberta Łojek, który na co dzień pełni służbę w Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. W niedzielnym biegu zaliczył świetny występ i pobił swój życiowy rekord o 12 minut kończąc maraton z wynikiem 03:07:13. Pozwoliło mu to zająć w klasyfikacji policjantów 2 miejsce. Jesteśmy przekonani, że jeszcze wiele sukcesów przed naszym wspaniałym biegaczem i niejednokrotnie poprawi on własny rekord życiowy.

Opr. EW

Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim