Blisko 2 tys. porcji środków odurzających przechwycili policjanci Data publikacji 09.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Dolnego Śląska kontynuują działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Tym razem funkcjonariusze z powiatu dzierżoniowskiego, wrocławskiego i wałbrzyskiego zatrzymali osoby podejrzane o posiadanie znacznych ilości substancji odurzających. W sumie policjanci zabezpieczyli blisko 2 tys. porcji różnych narkotyków. Jeden z zatrzymanych mężczyzn został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Policjanci Wydziału Kryminalnego bielawskiego komisariatu ustalili, że 21-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego może posiadać narkotyki. W wyniku podjętych działań, w samochodzie mężczyzny ujawniono młynek z zawartością resztek suszu roślinnego. To tylko utwierdziło funkcjonariuszy, że są na właściwym tropie. W dalszej kolejności funkcjonariusze sprawdzili mieszkanie podejrzewanego, co pozwoliło na przejęcie blisko 1200 porcji marihuany i substancji psychotropowych. Szereg wykonanych czynności procesowych w tej sprawie i zebrane materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie 21-letniemu mężczyźnie zarzutu handlu narkotykami. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, wobec zatrzymanego zastosował już areszt tymczasowy na 3 miesiące.

Z kolei w jednym z mieszkań na terenie wrocławskiej dzielnicy Fabryczna, policjanci z miejscowego komisariatu, interweniując w wynajmowanym lokalu, zauważyli donice z krzewami konopi. Mundurowi od razu zabezpieczyli rośliny należące do 36-letniego mieszkańca Łodzi, a chwilę później ujawnili jeszcze sporą ilość suszu roślinnego. Sprawdzenia policyjnych specjalistów potwierdziły, że jest to marihuana w ilości blisko 400 porcji handlowych. Mężczyzna został zatrzymany i trafił prosto do aresztu. Na bazie materiałów dowodowych zgromadzonych przez policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego, podejrzany usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Funkcjonariusze nie wykluczają też, że 36-latek zajmował się ich rozprowadzaniem.

W innej sytuacji środki odurzające w postaci amfetaminy oraz kryształków MDMA zabezpieczyli w samochodzie kierowanym przez 20-latka funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Policjantów prewencji zainteresował poruszający ul. Niepodległości samochód marki Renault. Pojazdem tym jechał młody mężczyzna, znany już im wcześniej. Funkcjonariusze postanowili więc wylegitymować 20-latka. Mundurowi, w trakcie czynności, w schowku samochodu znaleźli dwa woreczki foliowe. W obu znajdowała się różowa substancją przypominającą amfetaminę. Pomiędzy drzwiami, a siedzeniem kierowcy policjanci znaleźli dodatkowo woreczek z kryształkami. W trakcie badań laboratoryjnych potwierdziło się, że zabezpieczone przez funkcjonariuszy substancje to narkotyki. Były to środki psychotropowe w postaci amfetaminy, z których można było wykonać blisko 400 porcji handlowych, a także kryształki MDMA. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast na 12 lat do więzienia może trafić osoba zajmująca się handlem narkotykami.

(KWP we Wrocławiu/ awk)