Srebro i brąz dla wrocławskich policjantów w Turnieju Służb Mundurowych w Badmintonie Powrót Generuj PDF Drukuj To cyklicznie odbywające się wydarzenie sportowe zorganizowano tym razem w Głubczycach na terenie województwa opolskiego. Z wrocławskiej komendy miejskiej policji, na zawody wybrali się funkcjonariusze, którzy służbę pełnią na stanowisku kierowania. Swoje sportowe zmagania mundurowi zakończyli zdobywając srebrny i brązowy medal po tym jak odrobinę lepsi okazali się gospodarze.

Do wspólnej sportowej rywalizacji podczas Turnieju Służb Mundurowych w Badmintonie przystąpili reprezentanci służb niemal z całego kraju. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach i wszyscy uczestnicy od razu przystąpili do gier.

Komendę Miejską Policji we Wrocławiu reprezentowali funkcjonariusze pełniący na co dzień służbę na stanowisku kierowania: asp. Renata Piech, asp. Marek Dziugieł oraz asp. Łukasz Nowakowski.

Jako pierwsza zagrała aspirant Piech, która zaczęła od gry pojedynczej, a później walczyła wspólnie z aspirantem Dziugiełem w grze mieszanej. Natomiast aspirant Nowakowski przystąpił do gry w trzech kategoriach: grze pojedynczej, grze mieszanej oraz grze podwójnej z kolegą Markiem w parze.

Funkcjonariusze rozegrali bardzo dobre mecze, co zakończyło się zdobyciem aż trzech medali. Co prawda mundurowi nie stanęli na podium podczas pierwszych zmagań w grze pojedynczej i mieszanej, ale w grze podwójnej doszli prawie do finału.

Aspiranci Nowakowski i Dziugieł wyszli z grupy do dalszych rozgrywek, ulegając tylko w półfinale gospodarzom z Głubczyc i kończąc rywalizację na 3 miejscu. Podobna sytuacja miała miejsce podczas gry pojedynczej aspiranta Łukasza Nowakowskiego, gdzie wygrał grupę i doszedł do półfinału, a pod koniec rywalizacji uznał tylko wyższość kolegi z Głubczyc - kończąc zawody z brązowym medalem. Natomiast podczas zmagań w grze mieszanej, współdziałał świetnie ze swoją badmintonową partnerką Renatą i razem doszli aż do finału zawodów. Zacięty mecz o zwycięstwo zakończyli zdobywając srebrny medal.

Turniej odbywał się w bardzo przyjaznej atmosferze, a zawodnicy rywalizowali zgodnie z zasadami fair play. Każdy z uczestników na koniec otrzymał pamiątki od gminy Głubczyce, a wrocławscy funkcjonariusze po raz kolejny do domów wrócili z uśmiechami na twarzach i pucharami w ręku.

Mamy nadzieję, że to dobry prognostyk przez Mistrzostwami Polski Służb Mundurowych w Badmintonie, które pod koniec kwietnia br. odbędą się w województwie świętokrzyskim i serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

(KWP we Wrocławiu / kp)