Jadąc na służbę zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 09.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Pińczowski policjant w drodze na służbę, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. 59-latek w swoim organizmie miał ponad 2,5 promila alkoholu. Mieszkaniec gminy Jędrzejów odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Mundurowy jadąc do pińczowskiej komendy, gdzie w piątkowy wieczór miał rozpocząć służbę, w podjędrzejowskim Rakowie zwrócił uwagę na jadący przed nim samochód audi. Kierujący pojazdem jechał całą szerokością jezdni, co rusz wykonując gwałtowne, niebezpieczne manewry. Policjant podejrzewając, iż jadący niemieckim autem może znajdować się pod wpływem alkoholu, postanowił go zatrzymać. O całym zdarzeniu mundurowy poinformował oficera dyżurnego, który natychmiast skierował we wskazane miejsce funkcjonariuszy. Gdy kierujący audi zatrzymał się na parkingu przy jednym ze sklepów, wówczas to policjant nie tracąc chwili, podbiegł do pojazdu i wyciągnął kluczyki ze stacyjki, czym uniemożliwił mu dalsza jazdę. Po chwili na miejsce przybyli mundurowi z Jędrzejowa. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że 59-latek jest kompletnie pijany. W jego organizmie znajdowało się ponad 2,5 promila alkoholu.

Mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie musiał tłumaczyć się przed sadem, a grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Opr. D.S

Źródło: KPP w Pińczowie