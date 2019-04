Policjanci z Wrocławia zatrzymali na Mazurach nietrzeźwego kierującego Data publikacji 09.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W eliminowaniu zagrożeń, jakie stwarzają nietrzeźwi kierujący dolnośląscy policjanci nie ograniczają się wyłącznie do granic województwa, miasta i czasu swojej służby. Podczas przejazdu na szkolenie do Szczytna funkcjonariusze z Wrocławia powstrzymali przed dalszą jazdą nietrzeźwego kierującego. Zawodowa czujność sprawiła, że obserwowali go jak wjeżdżał na parking przy sklepie. Okazało się, że mężczyzna miał 3,5 promila alkoholu w organizmie.

Dolnośląscy policjanci, w tym jeden funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, podczas przejazdu na szkolenie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zatrzymali nietrzeźwego kierującego. Funkcjonariusze po kilku godzinach jazdy zatrzymali się na krótki postój w mazurskim miasteczku Wielbark. Policjanci zaparkowali pod lokalnym sklepem i zawodowa czujność sprawiła, że zwrócili uwagę na osobowego Fiata. Auto wjechało za nimi na parking przy sklepie. Policjanci zaczęli obserwować kierującego. Jego styl jazdy wskazywał na to, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu.

Policjanci podeszli do pojazdu, którym podróżowało łącznie 4 mężczyzn. Jeden z funkcjonariuszy otworzył drzwi samochodu i wyciągnął kluczyki, uniemożliwiając kierującemu dalszą jazdę. Nie spodobało się to pozostałym pasażerom Fiata, którzy zaczęli być agresywni w stosunku do interweniujących policjantów. Trafili jednak na funkcjonariuszy z wieloletnim stażem, którzy dokładnie wiedzieli, co trzeba robić w takich przypadkach. Ostatecznie temperament pasażerów został ostudzony, a nietrzeźwy kierujący zatrzymany i przekazany patrolowi, który przybył po chwili na miejsce.

Już na Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie okazało się, że kierujący osobowym Fiatem miał 3,5 promila alkoholu w organizmie.

Teraz o dalszym losie zatrzymanego zdecyduje sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, grozić mu może kara do 2 lat pozbawienia wolności. Najważniejsze jednak, że w takim stanie nie zdążył spowodować na drodze żadnego wypadku i w porę dostrzegli go policjanci jadący na szkolenie.

Tylko dzięki czujności policjantów po służbie i ich sprawnemu działaniu, udało się powstrzymać kolejnego pijanego kierowcę.

(KWP we Wrocławiu / mg)