Nie ważne w jakim mundurze - ważne, by ratować życie Data publikacji 09.04.2019 Sierżant Tomasz Chwiła na co dzień jest policjantem z Wołczyna. W czasie wolnym realizuje się jako strażak-ochotnik. Służba to jego prawdziwa pasja. W miniony weekend, wspólnie z kolegą z Ochotniczej Straży Pożarnej uratował 35-latka, który chciał skoczyć z dachu budynku. Policjant podsumował to krótko: "nie ważne w jakim mundurze - ważne, by ratować ludzkie życie".

W miniony weekend, dyżurny kluczborskiej policji otrzymał zgłoszenie o zdesperowanym 35-latku, który w Wołczynie chciał skoczyć z dachu czteropiętrowego budynku. Mężczyzna był w złym stanie psychicznym i najwyraźniej chciał odebrać sobie życie.

Pierwsi na miejscu byli strażacy OSP z Wołczyna, a wśród nich sierż. Tomasz Chwiła. Na co dzień pełni on służbę w Posterunku Policji w Wołczynie. W czasie wolnym realizuje się dodatkowo jako strażak-ochotnik. Służba to jego prawdziwa pasja.

Sierż. Tomasz Chwiła wspólnie ze strażakiem Patrycjuszem Mularczykiem wbiegli na dach i zaczęli z mężczyzną rozmawiać. Po kilku chwilach, wykorzystując jego nieuwagę, obezwładnili go i ściągnęli z dachu. 35-latek trafił pod opiekę lekarzy, obecnie jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Policjant podsumował to krótko: "nie ważne w jakim mundurze - ważne, by ratować ludzkie życie".