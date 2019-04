Obóz kondycyjno-taktyczny ostatnim sprawdzianem przed rozgrywkami w piłce nożnej organizowanymi w Polsce i poza granicami kraju Data publikacji 09.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku w Muszynie odbyło się zgrupowanie Reprezentacji polskiej Policji w piłce nożnej mężczyzn i kobiet.

Zaplanowane przez sztab szkoleniowy treningi miały na celu wypracowanie schematów taktycznych, w tym zgrywanie poszczególnych formacji ofensywnych i defensywnych. Stanowi to bardzo ważny element szkoleniowy, który powinien zaowocować podczas zbliżających się turniejów krajowych i rozgrywek międzynarodowych.

Największym zainteresowaniem środowisk mundurowych, w tym także w Policji, cieszy się dyscyplina, jaką jest piłka nożna. Poza tym aspektem turnieje i rozgrywki piłkarskie integrują formacje mundurowe, w tym środowisko policyjne. Dla policjantek i policjantów na pierwszym miejscu jest służba, a dopiero po niej rozwijanie sportowych pasji. Dlatego funkcjonariusze, którzy chcą grać w reprezentacjach polskiej Policji poza zaangażowaniem i umiejętnościami sportowymi powinni osiągać bardzo dobre wyniki w codziennej służbie, wzorowo realizując postawione przed nimi zadania.

Za tydzień Reprezentacje polskiej Policji Kobiet i Mężczyzn w piłce nożnej wezmą udział w II Ogólnopolskim Turnieju Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej - Cetniewo 2019. To będzie zarazem pierwszy egzamin piłkarski po obozie kondycyjno-taktycznym, zarówno dla naszych zawodniczek, jak i zawodników.

Już od trzech lat Reprezentacje polskiej Policji Kobiet i Mężczyzn trenują w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnego Polskiego Związku Niewidomych „Nestor” w Muszynie, a także na obiektach sportowych miasta. W organizację treningów zaangażowany jest także Komendant Komisariatu Policji w Muszynie, kom. Arkadiusz Krok. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Dyrektor Ośrodka „Nestor”, Pan Bogdan Kałucki wspiera działalność statutową Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach i w tym roku podarował tygodniowe vouchery na pobyt dla dwóch rodzin – podopiecznych Fundacji. Pan Andrzej Kuczyński, 8 kwietnia 2019 roku, przekazał vouchery na ręce Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Pani Ireny Zając.

Za zaangażowanie oraz wsparcie Koordynator Komendanta Głównego Policji ds. organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych w Policji, Pan Andrzej Kuczyński wręczył Dyrektorowi Ośrodka „Nestor” i Komendantowi Komisariatu Policji pamiątkowe medale.

Przy organizacji obozów kondycyjno-taktycznych warto zwrócić uwagę na fakt, iż za wyniki reprezentacji odpowiada także sztab szkoleniowy. Koordynator, a zarazem kierownik obu drużyn potwierdza słowa selekcjonera reprezentacji Polski, że zespół szkoleniowy to „Team behind the team”. To odpowiednie przygotowanie taktyczne i wiele godzin spędzonych na analizach poszczególnych meczów i turniejów. Dlatego podziękowania należy skierować do selekcjonera reprezentacji polskiej Policji oraz do asp. Izabeli Zdonek (odpowiedzialnej za drużynę kobiet) i asp. Rafała Gnapa, a także mł. asp. Marcina Składowskiego (asystentów trenera drużyny mężczyzn).

Składy drużyn kobiet i mężczyzn biorących udział w zgrupowaniu:

podkom. Ewa MIESZKOWSKA, asp. Gabriela SZYMSKA mł. asp. Karolina WASILKIEWICZ, sierż. szt. Katarzyna BOROWIEC, sierż. szt. Anna URBANIAK, sierż. szt. Malwina MAZUR, sierż. Anna CICHORACKA, sierż. Marta ZIELIŃSKA, sierż. Marcelina PAWLIK, sierż. Katarzyna ŻAK, sierż. Sonia WOJCIUCH, st. post. Paulina MAGULSKA, post. Patrycja DOROŻ, post. Barbara WÓJCIK post. Natalia NIEMIEC.

nadkom. Michał ROGALSKI, st. sierż. Maciej WATKOWSKI, st. sierż. Łukasz PIERZYŃSKI, st. sierż. Piotr PUKŁACKI, st. sierż. Marcin KAŹMIERCZAK, st. sierż. Kamil RUPACZ, st. sierż. Łukasz MATYŚKIEWICZ, sierż. Daniel PROKOPCZYK sierż. Andrzej LACHOWICZ, sierż. Mateusz ORZECHOWSKI, sierż. Mateusz STAJER, sierż. Daniel LELKO,st. post. Radosław KALISZ, st. post. Rafał WOJCIECHOWSKI, post. Przemysław KWAŚNIEWSKI, post. Michał CHRABĄSZCZ.

(Gabinet KGP/ mw)