"Bo taki nasz rozkaz" - podkarpacka Policja ma swój hymn Data publikacji 10.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Patrona - Wiktora Zygmunta Sas Hoszowskiego zainaugurowało obchody setnej rocznicy powstania Policji Państwowej na Podkarpaciu. Podczas uroczystości, po raz pierwszy publicznie wykonano Hymn Policji "Bo taki nasz rozkaz". Autorem tekstu i muzyki jest dr Monika Brewczak.

Utwór powstał z okazji jubileuszu powołania Policji Państwowej. Jego autorką jest Monika Brewczak - doktor dyrygentury, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku i nauczyciel Szkoły Muzycznej w Sanoku. Pomysł zrodził się - jak wspomina autorka - w rozmowie z komendantem wojewódzkim Henrykiem Moskwą. "Było to przed rokiem, podczas sympozjum poświęconemu rodzinie Ulmów z Markowej. Prowadzony przeze mnie chór wykonał specjalnie skomponowany na to wydarzenie utwór muzyczny. Doszliśmy wówczas do wniosku, że w związku z Jubileuszem stulecia można by stworzyć coś podobnego dla Policji. Zgodziliśmy się, że na taką okazję najlepszy byłby hymn."

Słowa hymnu eksponują wartości przyświecające policyjnej służbie. Nawiązują do roty ślubowania policjantów przedwojennych i współczesnych, wspominają patrona Policji.



Hymn Policji "Bo taki nasz rozkaz"

Ref. Bo taki nasz rozkaz na służbie tej trwać,

i chronić Ojczyznę i wciąż pełnić straż,

mądrością wprowadzać i pokój i ład,

każdemu w potrzebie odwagi przykład dać!.

1. Powołani do tej służby bronić Was chcemy ze wszystkich sił,

jak patron Michał Archanioł wciąż trzymać straż,

aby każdy bezpiecznym był.

2. Honor, godność, dobre imię - wartości, które należy strzec

i wykonując zadania uczciwym być -

to jest cel dla każdego z nas!

3. Ślubowaniem zjednoczeni tak dla Narodu będziemy trwać,

dróg jego strzec, w pamięci mieć: Ojczyzny jesteś sługą,

więc z całych swych sił Jej służ!



Podczas uroczystości upamiętniających Patrona podkarpackiej Policji, hymn wykonano po raz pierwszy. Odśpiewali go dwaj policjanci: asp. szt. Krzysztof Kaliński, dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu oraz st. asp. Krzysztof Andryś, zastępca dyżurnego z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. Akompaniowała orkiestra z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.