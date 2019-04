Kolizje...których nie było Data publikacji 10.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Garwolina pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Garwolinie rozbili grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o wyłudzanie odszkodowań od ubezpieczycieli. Podejrzani zgłaszali fikcyjne kolizje lub pozorowali zdarzenia drogowe, w celu uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia. Policjanci zatrzymali już 20 osób. Na obecnym etapie śledztwa straty towarzystw ubezpieczeniowych oszacowano na ponad 150 tysięcy złotych.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej garwolińskiej komendy, podczas prowadzenia sprawy dotyczącej przerobienia znaków identyfikacyjnych pojazdu, natrafili na rosnącą ilość kolizji. Dzięki precyzyjnej analizie zdarzeń, a także współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi ustalono, że grupa osób działająca od 2016 do 2018 roku, na terenie powiatu garwolińskiego, pozorowała zdarzenia drogowe. Z ustaleń śledczych wynika, że w tym czasie jej członkowie mogli ich upozorować nawet kilkanaście. W zależności od okoliczności, zgłaszane były fikcyjne zdarzenia lub takie, w których pojazdy były specjalnie uszkadzane, co miało potwierdzać udział w stłuczce. Do sprawy zamieszane są osoby z powiatu wołomińskiego, otwockiego oraz garwolińskiego.

Policjanci ustalili, że do pozorowania kolizji wykorzystywano pojazdy różnych marek, których wartość oscylowała od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Miało to istotny wpływ na wysokość odszkodowań. Łącznie straty towarzystw ubezpieczeniowych oszacowano na ponad 150 tysięcy złotych. Udało się udaremnić wypłatę odszkodowań o wartości 50 tys. zł.

Zebrany materiał wskazywał na to, że w grupie istniał wyraźny podział ról. Każda osoba odpowiadała za realizację innych zadań. Do uszkadzania/kolizji pojazdów dochodziło na terenie powiatu garwolińskiego. Układano scenariusz zdarzenia, jaki następnie przedstawiany był w ubezpieczalniach. Sprawcami zgłoszonych kolizji najczęściej były osoby wyszukiwane przez tzw. werbowników. W Prokuraturze Rejonowej w Garwolinie osobom zatrzymanym przedstawiono zarzuty dot. oszustw i wyłudzania odszkodowań. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia, a osoba, która wymyśliła cały proceder została tymczasowo aresztowana.

Autor: asp. szt. Marek Kapusta