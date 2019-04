3-miesięczny chłopczyk trafił do rodziny zastępczej, ojciec do aresztu za usiłowanie jego zabójstwa Data publikacji 10.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 26-latka zatrzymali funkcjonariusze z komisariatu w Markach. Mężczyzna będąc w stanie nietrzeźwości, w miejscu zamieszkania znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim 3-miesięcznym synem wielokrotnie uderzając go w głowę, co mogło skutkować śmiercią dziecka. Dziecko postanowieniem sądu rodzinnego zostało odebrane biologicznym rodzicom i przekazane pod opiekę rodzinie zastępczej. Wobec Łukasza M. funkcjonariusze i prokurator złożyli w sądzie w Wołominie wniosek o tymczasowe aresztowanie. Ten wniosek uwzględnił, stosując wobec ojca dziecka 3-miesięczny areszt. Czyn, jakiego dopuścił się mężczyzna, zagrożony jest karą od 8 do 25 lat, a nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z komisariatu w Markach otrzymali zgłoszenie o niemowlęciu, które z poważnymi obrażeniami głowy i twarzy trafiło do szpitala. Jak wynikało z wstępnej diagnozy lekarskiej, powstałe obrażenia ciała 3-miesięcznego chłopca mogły skutkować jego śmiercią. Niemal natychmiast do miejsca zamieszkania rodziców chłopczyka udali się policjanci z Marek. Tam zastali ojca dziecka. Ten był pod wyraźnym wpływem alkoholu. Badanie wykazało blisko 1,7 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Zebrane w sprawie materiały trafiły do prokuratury oraz sądu rodzinnego w Wołominie. Na tym etapie postępowania ojciec i matka chłopca zostali przesłuchani. Został też powołany biegły w celu określenia obrażeń ciała, jakie doznał niemowlak. Dziecko po hospitalizacji zostało wypisane ze szpitala i decyzją sądu rodzinnego trafiło do rodziny zastępczej, tym samym zostało odebrane biologicznym rodzicom. Opinia biegłego sądowego oraz ustalenia, jakie przeprowadzili śledczy pozwoliły na przedstawienie 26-letniemu ojcu chłopca zarzutów znęcania się fizycznego ze szczególnym okrucieństwem nad swoim dzieckiem oraz usiłowania jego zabójstwa.

Sąd rejonowy w Wołominie postanowił zastosować wobec Łukasza M. najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3-miesiecy. Czyn, jakiego dopuścił się mężczyzna, jest zagrożony karą od 8 do 25 lat, a nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

ea/ts