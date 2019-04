Zaatakował ratownika medycznego, usłyszał zarzuty Data publikacji 10.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nietypowe zgłoszenie otrzymał radiooperator stołecznego stanowiska kierowania. Fakt pobicia zgłosiła ratowniczka medyczna, która udzielała pomocy poszkodowanemu. 36-latek rzucił się na nią z pięściami i wyzywał ją. Agresywny pacjent miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna dzięki błyskawicznej reakcji mundurowych z Pragi Północ został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty.

Wszystko wydarzyło się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dochodziła 1.30, gdy policjanci patrolujący Pragę Północ otrzymali polecenie, aby udać się na ulicę Jagiellońską obok klubu rozrywkowego. Tam właśnie miała oczekiwać załoga pogotowia ratunkowego, która miała problem z agresywnym pacjentem.

Okazało się, że ratowniczka medyczna, udzielająca pierwszej pomocy poszkodowanemu, została przez niego zaatakowana. Agresywny pacjent w stanie upojenia alkoholowego był bardzo pobudzony. W stosunku do kobiety używał słów wulgarnych. W pewnej chwili Marcin K. (36 l.) uderzył ją pięścią w twarz i zaczął szarpać za włosy.



Interweniujący policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyzny. Badanie alkomatem wykazało u 36-latka ponad 2 promie alkoholu. Lekarz, który zbadał pacjenta, nie znalazł przeciwwskazań, aby pijany mężczyzna resztę nocy spędził w policyjnej celi.



Sprawą zajęli się dochodzeniowcy z komendy przy ul. Jagiellońskiej. Marcin K. odpowie za znieważenie ratowniczki medycznej i naruszenie jej nietykalności cielesnej. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał karze grzywny.



Za przestępstwa, których dopuścił się Marcin K. grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.



ea/po