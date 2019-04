Sukces lubuskiego policjanta w kolarskim Grand Prix - 1. miejsce na rozpoczęcie sezonu Data publikacji 10.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sierż. szt. Tomasz Kołogryw sukcesem rozpoczął swój piąty sezon kolarski. W sobotę (6 kwietnia) wystartował w Grand Prix Kaczmarek Electric MTB, pokonał ponad 220 osób i jako pierwszy zameldował się na mecie.

W sobotę (6 kwietnia) w miejscowości Rydzyna odbył się I etap cyklu wyścigów kolarskich Grand Prix Kaczmarek Electric MTB, w którym udział wziął sierż. szt. Tomasz Kołogryw - policjant służby prewencji z Komisariatu Policji w Szprotawie (KPP Żagań). Poza żagańskim policjantem w wyścigu wystartowało ponad 800 osób z całej Polski. Tomasz Kołogryw na dystansie liczącym 21 km pokonał przeszło 220 osób i jako pierwszy przekroczył linię mety z czasem 00:44:50. Trasa wyścigu obejmowała głównie dukty leśne.

Tomasz Kołogryw pasjonuje się kolarstwem od 5 lat, od tylu również reprezentuje regularnie w wyścigach ogólnopolskich Lubuską Policję. W tym roku Tomek zaplanowany ma już udział w konkretnych zawodach, gdzie do pokonania będą m.in. odcinki do 80 kilometrów, a na starcie spotkać się może nawet z 2 tysiącami zawodników. Nie zdradza jednak na razie szczegółów, a na kolejne sportowe wyniki musimy cierpliwie poczekać. Policjant podkreśla, że dobry start w tym sezonie zawdzięcza regularnym treningom, do których poza sezonem kolarskim używa m.in. trenażera, wykonuje ćwiczenia na siłowni oraz w terenie. Nie zapomina też przy tym o właściwym odżywianiu, które w połączeniu z aktywnością fizyczną dają zamierzone efekty.

Źródło: st. sierż. Aleksandra Jaszczuk

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu