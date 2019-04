Za nami kolejna Dolnośląska Olimpiada Klas Policyjnych Data publikacji 10.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj We Wrocławiu odbyła się II Dolnośląska Olimpiada Klas Policyjnych pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, zorganizowana przez Wydział Prewencji wspólnie z Wydziałem Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Tegoroczna edycja przypadła w 100 rocznicę Powstania Państwowej Policji. Przedsięwzięcie dedykowane było uczniom szkół średnich klas mundurowych o profilu policyjnym.

Głównymi celami olimpiady, która odbyła się 9 kwietnia br., było kształtowanie aktywnych postaw społecznych i właściwych postaw moralnych poprzez wartości odnajdywane w etosie służby policyjnej, zdobywanie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Policji, podnoszenie sprawności fizycznej z elementami wyszkolenia specjalnego oraz kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych.

O miano najlepszej Klasy Policyjnej województwa dolnośląskiego w roku 2019 oraz Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu rywalizowały szkoły z całego województwa dolnośląskiego. Drużyny musiały zmierzyć się z trzema konkurencjami. Pierwszą z nich był sprawdzian obejmujący wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania Policji, aspektów prawnych oraz wiedzy z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Drugą było rozwiązanie krzyżówki dotyczącej problematyki uzależnień, natomiast ostatnia sprawdzała umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Na podium stanęli reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, którzy zajęli I miejsce, Szkoły Europejskiej we Wrocławiu, zajmując miejsce II oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie klasyfikując się na miejscu III.

Ponadto wyłoniono spośród uczestników Olimpiady najlepszego zawodnika, który uzyskał największą ilość punktów w teście „wiedzy o Policji”, tj. reprezentanta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach oraz najlepszego ratownika medycznego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

Finaliści zdobyli Puchary Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, odznaczeni zostali medalami II Dolnośląskiej Olimpiady Klas Policyjnych we Wrocławiu, ufundowanymi przez Zarząd Terenowy NSZZP przy KWP we Wrocławiu oraz nagrodzeni zostali upominkami ufundowanymi przez Zarząd Wojewódzki NSZZP we Wrocławiu, Kolejkowo - cudowny świat w miniaturze oraz Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie - Hydropolis.

(KWP we Wrocławiu / mw)