Wezwali służby ratownicze dla żartu, teraz odpowiedzą za to przed sądem Data publikacji 10.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd Rejonowy w Grudziądzu rozpatrzy bezmyślne zachowanie dwóch 35-latków, którzy dla żartu wezwali na ul. Nagórną w Grudziądzu służby ratunkowe. Policjanci z Grudziądza w tej sprawie skierowali już jeden wniosek do sądu o ukaranie. Niebawem kolejne dokumenty otrzyma wymiar sprawiedliwości, bowiem okazało się, że zgłoszenia pochodziły od dwóch osób.

Operatorzy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy, pod koniec ubiegłego roku, przyjęli kilka zgłoszeń dotyczących różnych zagrożeń, jakie miały mieć miejsce na ul. Nadgórnej w Grudziądzu. Awantura, pożar butli z gazem oraz zagrożenie życia osoby odebrane takie informacje spowodowały, że na miejsce przyjechali policjanci, strażacy oraz pogotowie. Okazało się jednak, że żadna z tych sytuacji nie miała miejsca i wszystkie służby niepotrzebnie zostały zaangażowane.

Policjanci z Grudziądza zajęli się sprawą. "Żartowniś" nie mógł pozostać bezkarny. Prowadzone czynności do wykroczenia przez mundurowych dość szybko doprowadziły do ustalenia osoby, która telefonowała. 35-letni mężczyzna jednak unikał kontaktu ze stróżami prawa. Ostatecznie jednak funkcjonariusze przedstawili mu zarzuty popełnienia wykroczenia z art. 66 § 1 kw. Jakie konsekwencje poniesie mężczyzna za to bezmyślne zachowanie zadecyduje sąd.

Policjanci ustalili również, że nie działał on sam. Wkrótce do sądu trafi kolejny wniosek o ukaranie drugiego "żartownisia", który także przekazywał fałszywe informacje.

Konsekwencje dla obu mogą być surowe, bo art. 66 Kodeksu wykroczeń stanowi, że:

§ 1. Kto:

1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,

2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego

– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 zł.

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.