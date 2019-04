Wymagające testy dla policyjnych psów Data publikacji 10.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie tylko policjanci przechodzą obowiązkowe testy sprawnościowe. O atest i możliwość dalszej służby starają się czworonożni funkcjonariusze. Policyjne psy w Zielonej Górze poddawane są wielu rygorystycznym próbom i surowej ocenie, bo trzeba być pewnym, że podczas działań, będą w pełni posłuszne swojemu przewodnikowi.

Przez dwa dni policyjne psy pełniące służbę w województwie lubuskim przechodzą testy, które określają ich sprawność. Tylko pomyślne ich zakończenie i pozytywna ocena końcowa sprawi, że będą mogły nadal pracować ze swoimi przewodnikami. Policyjne czworonogi muszą być ponadprzeciętnie odporne na stres i bezwarunkowo posłuszne. By dojść do perfekcji sporo ćwiczą. Służba przewodnika i jego psa rozpoczyna się od półrocznego szkolenia. W Sułkowicach przez pól roku poznają się i doskonalą współpracę. Po zakończeniu szkolenia wracają do swoich jednostek, by pełnić służbę.

W tym roku atestacja psów prowadzona jest w Zielonej Górze. Instruktor z Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, podkom. Paweł Pińczuk prowadzi zajęcia z doskonalenia sprawności użytkowej czworonogów. Umiejętności policyjnych psów jest sprawdzana i oceniana. To wymagające testy związane z pracą węchową, podejmowaniem tropu, obrony swojego przewodnika oraz umiejętności ataku na pozoranta. Pozytywna ocena ze wszystkich prób sprawi, że psy otrzymają atest niezbędny do dalszego pełnienia służby. W tym roku w testach bierze udział 16 psów.

W garnizonie lubuskim swoją służbę pełni łącznie 34 przewodników ze swoimi czworonożnymi partnerami. Są to psy patrolowo-tropiące, a także wyszkolone w wykrywanie zapachu narkotyków i materiałów wybuchowych.

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.