Policjanci zabezpieczyli blisko 1300 tabletek ecstasy Data publikacji 10.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy policjantów z wydziału narkotykowego gdańskiej jednostki na rynek nie trafią kolejne narkotyki. Policjanci zabezpieczyli tym razem na terenie Gdańska blisko 1300 tabletek ecstasy i zatrzymali do tej sprawy 28-latka, którego doprowadzili do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznych ilość środków psychotropowych. Mężczyzna decyzją sądu najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Za to przestępstwo grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu policjanci z Wydziału Narkotykowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zdobyli informację o tym, że w jednym z mieszkań na gdańskim Przymorzu przebywa mężczyzna mający związek z przestępczością narkotykową. Podczas przeszukania mieszkania 28-letniego gdańszczanina kryminalni zabezpieczyli blisko 1300 sztuk tabletek ecstasy. Mężczyzna tabletki przechowywał w reklamówce ukrytej w szafie w jednym z pokoi. Zabezpieczone środki zostały poddane analizie przez biegłego. Policjanci ustalają źródło pochodzenia środków.

Zatrzymany trafił do policyjnej celi i dziś został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznych ilość środków psychotropowych. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku/ mw)