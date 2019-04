Życzymy dalszych sukcesów zawodowych! Data publikacji 10.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 10 kwietnia 2019 roku w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka podczas, której Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wręczył rozkazy powołania na stanowiska zastępców komendantów powiatowych policji w Brzezinach i Pajęcznie oraz mianowania na stanowisko naczelnika Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi. Przekazał również nagrody wyróżnionym funkcjonariuszom a także puchary zdobyte przez laureatów III Edycji Zawodów Policyjnych o Puchar KWP w Łodzi „Najlepszy policjant w zakresie stosowania taktyki i technik interwencji policyjnych”.

Sam szef łódzkich policjantów otrzymał od swoich podwładnych, którzy reprezentowali łódzki garnizon w XVII Mistrzostwach Polski Policjantów w Biegu Maratońskim w Dębnie, statuetkę za zdobycie zaszczytnego 3 miejsca na podium. Wyróżnienia wręczono w obecności kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji oraz Przewodniczącego NSZZP w Łodzi Pana Krzysztofa Balcera.

Nagrody dla „Najlepszego policjanta w zakresie stosowania taktyki i technik interwencji policyjnych” otrzymali:

I MIEJSCE

sierż. MARCIN BARYS - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

II MIEJSCE

sierż. ADAM ORZECHOWSKI - Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

III MIEJSCE

st. sierż. ANDRZEJ MILCZAREK - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

IV MIEJSCE

st. sierż. SEBASTIAN KRÓL - Oddział Prewencji Policji w Łodzi

Komendant Wojewódzki Policji dziękując za zaangażowanie wręczył nagrody za bardzo szerokie spektrum działań podejmowanych przez policjantów zarówno w sferze wykrywczej, prewencyjnej jak i tej związanej z promocją zawodu policjanta.

Wśród wyróżnionych znaleźli się funkcjonariusze z wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi jak i Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie, Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu

M.in. nagrody zostały przyznane za zatrzymanie na gorącym uczynku mężczyzn wprowadzających do obiegu substancje odurzające i psychoaktywne, za realizację sprawy dotyczącej oszustwa polegającego na oferowaniu do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej towarów, które ostatecznie nie zostały dostarczone klientom, za realizację czynności, które doprowadziły do zatrzymania sprawców włamań i kradzieży mających miejsce na terenie Pabianic, za zatrzymanie członków grupy przestępczej specjalizującej się w dokonywaniu kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych na terenie województwa łódzkiego, za zatrzymanie w czasie wolnym od służby kierującego pojazdem osobowym pod wpływem alkoholu, za realizację czynności procesowych i operacyjno-rozpoznawczych, w wyniku których doprowadzono do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, za profesjonalne prowadzenie czynności, w wyniku których ustalono sprawców ciężkiego pobicia mężczyzny i wiele innych.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

